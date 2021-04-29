Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Вопросы борьбы с легализацией средств, полученных нелегальным путем, и финансированием терроризма, были обсуждены в Минске в ходе визита главы Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрия Чиханчина, сообщили в КГК.

"Он принял участие в первом заседании межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, которая была создана в Беларуси в марте 2021 года", – сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В РФ аналогичная межведомственная комиссия создана еще в 2016 году. "Чиханчин проинформировал белорусских коллег об опыте работы российской межведомственной комиссии, а также об актуальных рисках и угрозах, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности", – сообщили в КГК.

В рамках визита делегация Росфинмониторинга провела ряд рабочих встреч в КГК, ДФР и Департаменте финансового мониторинга.

"Особое внимание было уделено вопросам соблюдения международных стандартов ФАТФ (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов – Sputnik), подготовки и укрепления кадрового и технического потенциала антиотмывочных систем Беларуси и России и обмена лучшими практиками", – уточнили в ведомстве.

В ходе визита в Беларусь делегация Росфинмониторинга также посетила ПВТ, где ознакомилась с возможностями резидентов парка, деятельностью криптобиржи, а также опытом нашей страны по контролю за финансовыми операциями с цифровыми знаками (токенами) с учетом рисков совершения транзакций, связанных с возможной легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, сообщили в пресс-службе Госконтроля.

"По результатам заседания был утвержден состав секретариата межведомственной комиссии, в которую вошли представители государственных органов и Администрации Парка высоких технологий, составляющих национальную антиотмывочную систему Беларуси", – отметили в КГК.

Как подчеркнул председатель КГК Василий Герасимов, Беларусь сделала новый шаг по совершенствованию национального законодательства в сфере "повышения эффективности национальной антиотмывочной системы", а также выполнению требований ФАТФ.

В данной связи он отметил, что в 2019 году Беларусь успешно защитила отчет о соответствии национальной антиотмывочной системы международным стандартам ФАТФ. В ноябре 2022 года Беларусь будет представлять первый отчет о прогрессе в вопросе борьбы с легализацией "грязных" денег.

Что такое ФАТФ

В ФАТФ входит почти 40 стран мира, в том числе Россия, США, Япония, Германия, Сингапур, Китай, Гонконг, Великобритания, а также две международные организации - Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"40 рекомендаций ФАТФ" представляют собой всеобъемлющий свод мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Сотрудники ФАТФ проводят мониторинг крупнейших банков стран на предмет "отмывания" денег, полученных от реализации наркотиков, оружия, торговли живым товаром, других незаконных и преступных сделок.

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