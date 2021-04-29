|
Двусторонняя интеграция: встреча Мишустина и Головченко в Казани – видео
29.04.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусская сторона завизировала и передала российским коллегам
"Работа над документами еще продолжается. В настоящее время изучают ещё две программы", – отметил на встрече в Казани глава кабмина Беларуси Роман Головченко.
Политики обсудили и дальнейший план контактов по линии министерств и ведомств. Обсуждалась и подготовка сторон к летнему Форуму регионов, который направлен на укрепление межрегионального сотрудничества.
В ходе встречи Михаил Мишустин затронул тему торгово-экономического сотрудничества. И оно, по мнению председателя правительства РФ, между странами развивается. "Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить взаимный товарооборот", – заявил он.
Как отметил Мишустин, товарооборот сократился примерно на 17%. "Где-то примерно сейчас это $29 млрд. Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует", – добавил он.
Глава кабмина РФ подчеркнул и важность совместного производства вакцины "Спутник V" в Беларуси, также заявил и о прогрессе в энергетической сфере, в частности, сооружение второго блока БелАЭС.
По словам Михаила Мишустина, в ближайшее время будет поэтапно восстановлено все транспортное сообщение.
"Уже в принципе граждане Беларуси и России могут спокойно передвигаться между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Сочи и Минском. А на сегодняшний день уже и Казань добавилась – реализовали проект", – подчеркнул российский премьер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры премьеров России и Беларуси состоялись в рамках заседания Межправсовета ЕАЭС, стороны обсудили широкую повестку – от производства вакцины "Спутник V"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)