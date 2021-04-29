Двусторонняя интеграция: встреча Мишустина и Головченко в Казани – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусская сторона завизировала и передала российским коллегам проекты 26 союзных карт .

"Работа над документами еще продолжается. В настоящее время изучают ещё две программы", – отметил на встрече в Казани глава кабмина Беларуси Роман Головченко.

Политики обсудили и дальнейший план контактов по линии министерств и ведомств. Обсуждалась и подготовка сторон к летнему Форуму регионов, который направлен на укрепление межрегионального сотрудничества.

В ходе встречи Михаил Мишустин затронул тему торгово-экономического сотрудничества. И оно, по мнению председателя правительства РФ, между странами развивается. "Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить взаимный товарооборот", – заявил он.

Как отметил Мишустин, товарооборот сократился примерно на 17%. "Где-то примерно сейчас это $29 млрд. Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует", – добавил он.

Глава кабмина РФ подчеркнул и важность совместного производства вакцины "Спутник V" в Беларуси, также заявил и о прогрессе в энергетической сфере, в частности, сооружение второго блока БелАЭС.

По словам Михаила Мишустина, в ближайшее время будет поэтапно восстановлено все транспортное сообщение.

"Уже в принципе граждане Беларуси и России могут спокойно передвигаться между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Сочи и Минском. А на сегодняшний день уже и Казань добавилась – реализовали проект", – подчеркнул российский премьер.