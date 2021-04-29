Дизайнер придумал уникальное кресло, которое «невозможно сделать». Но его взяли и сделали

Источник материала: Onliner

В 2018 году 3D-дизайнер Андрес Рейзингер придумал кресло, существование которого, по его мнению, было возможно только в цифровом мире. Считалось, что данный предмет мебели по-настоящему произвести было невозможно. Что ж, через три года невозможное стало возможным. Нидерландский мебельный бренд Moooi представил аналоговую версию Hortensia.

По собственному утверждению представителей Moooi, это первый случай, когда объект, созданный сугубо для цифрового мира, запускается в серийное производство, пишет Dezeen. Каждое кресло Hortensia создается из 30 тысяч лепестков ткани в двух цветах: нежно-розовом и светло-сером. Обещан объемный гипертактильный экстерьер.

















Дизайн Hortensia получил большую популярность в Instagram, когда автор опубликовал свой проект. Несмотря на то, что Рейзингер считал, что уникальную текстуру кресла невозможно произвести, в 2019 году была выпущена ограниченная партия Hortensia ручной работы. Сейчас Moooi запускает объект в серийное производство. Кресло будет состоять из стального каркаса, покрытого специальной пеной, на которой укреплены 30 тысяч лепестков из полиэстера. В общей сложности на один предмет уходит до полукилометра ткани.