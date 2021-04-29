«Беларусь» рассказала, что изменится в ТД «На Немиге»

Источник материала: Onliner

Один из самых известных магазинов города по-прежнему закрыт «по техническим причинам» . Увольняются до сотни человек. Новый юридический хозяин, универмаг «Беларусь», ответил на вопрос Onliner о будущем «На Немиге».

— Изменения в работе Торгового дома «На Немиге» будут проходить постепенно и поэтапно, — рассказали нам в универмаге. — Мы хотим сохранить индивидуальность торгового дома, расширить ассортимент, добавить уникальные бренды и сделать торговый дом более комфортным для покупателей.

Ценовая политика, правила предоставления скидок и условия действия дисконтных программ в ближайшее время сохранятся на прежних условиях.

В настоящее время покупатели, имеющие дисконтные карты или подарочные сертификаты Торгового дома «На Немиге», могут воспользоваться ими только в магазине на улице Немиге. Сроки на возврат доброкачественных товаров и использование подарочных сертификатов, которые заканчиваются в период временного закрытия торгового дома, будут продлены по заявлению покупателей.

Секция «Ткани» и магазин №3 Торгового дома «На Немиге» (Стахановская, 21–53) приостанавливают свою работу на неопределенный период.

Интернет-магазин Торгового дома «На Немиге» закрывается, все покупатели могут обратиться в интернет-магазин универмага «Беларусь» для приобретения интересующего товара. Сайт «На Немиге» продолжит свою работу в качестве информационного ресурса.