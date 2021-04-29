ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Беларусь» рассказала, что изменится в ТД «На Немиге»

29.04.2021 16:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Один из самых известных магазинов города по-прежнему закрыт «по техническим причинам». Увольняются до сотни человек. Новый юридический хозяин, универмаг «Беларусь», ответил на вопрос Onliner о будущем «На Немиге».

— Изменения в работе Торгового дома «На Немиге» будут проходить постепенно и поэтапно, — рассказали нам в универмаге. — Мы хотим сохранить индивидуальность торгового дома, расширить ассортимент, добавить уникальные бренды и сделать торговый дом более комфортным для покупателей.

Ценовая политика, правила предоставления скидок и условия действия дисконтных программ в ближайшее время сохранятся на прежних условиях.

В настоящее время покупатели, имеющие дисконтные карты или подарочные сертификаты Торгового дома «На Немиге», могут воспользоваться ими только в магазине на улице Немиге. Сроки на возврат доброкачественных товаров и использование подарочных сертификатов, которые заканчиваются в период временного закрытия торгового дома, будут продлены по заявлению покупателей.

Секция «Ткани» и магазин №3 Торгового дома «На Немиге» (Стахановская, 21–53) приостанавливают свою работу на неопределенный период.

Интернет-магазин Торгового дома «На Немиге» закрывается, все покупатели могут обратиться в интернет-магазин универмага «Беларусь» для приобретения интересующего товара. Сайт «На Немиге» продолжит свою работу в качестве информационного ресурса.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Водонагреватель Roegen RT053A
3 отзыва
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
69,90 р.
11 предложений
Водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, 54.3×45×48 см
425 р.
22 предложения
Водонагреватель Ariston ABS BLU EVO R 30
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, 70 мин, 44.7×44.7×41 см
235 р.
12 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых известных магазинов города по-прежнему закрыт «по техническим причинам». Увольняются до сотни человек. Новый юридический хозяин, универмаг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» признан экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by