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Кыргызский пограничный спецназ захватил таджикскую погранзаставу
Источник материала: АФН
Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.
Как сообщает
В социальных сетях распространяется фото горящего погранпоста.
По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, говорится в сообщении.
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Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.
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