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Кыргызский пограничный спецназ захватил таджикскую погранзаставу

29.04.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.

Как сообщает knews.kg, пограничники Кыргызстана заявили, что захватили заставку после того, как с таджикской стороны открыли огонь по киргизским заставам, одна из которых — «Достук» — загорелась.

В социальных сетях распространяется фото горящего погранпоста.

По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, говорится в сообщении.

 
 
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Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.
 
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