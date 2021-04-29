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Минкультуры Украины внесло Моргенштерна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Источник материала: Партизан
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский музыкант Алишер Валеев (сценический псевдоним Morgenshtern),
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 181 человек.
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Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые...
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