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Минкультуры Украины внесло Моргенштерна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

29.04.2021 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский музыкант Алишер Валеев (сценический псевдоним Morgenshtern), пишет interfax.by


 
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 181 человек.
 
 
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Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые...
 
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