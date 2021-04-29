Интервью с Тихановской в газете Intex-press и его видеозапись признаны экстремистскими материалами

Интервью со Светланой Тихановской и его видеозапись, опубликованные 14 апреля в независимой барановичской газете Intex-press, признаны экстремистскими материалами.



Фото: baj.by.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Генеральную прокуратуру, Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга информации в медиа-пространстве установила, что на интернет-ресурсе, а также в печатном издании газеты Intex-press размещено онлайн-интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. «В нем содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни», — отмечается в сообщении.

«По заявлению территориальной прокуратуры суд своим решением признал опубликованную в газете Intex-press статью, а также размещенный на интернет-ресурсе текст интервью и его видеозапись экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

Копия решения направлена в Министерство информации Республики Беларусь для включения информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов и ограничения доступа к интернет-сайту за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем информации, распространение которой запрещено законодательством.

Как сообщалось, «за распространение запрещенной информации» учредитель и издатель газеты ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» Владимир Янукевич привлечен судом Барановичского района и города Барановичи к ответственности по ч. 5 ст. 23.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и оштрафован на 20 базовых величин (580 рублей).

Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской по ч. 4 ст. 23.5. Наказание по этой статье — до 200 базовых величин (5.800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать экономический суд Брестской области 5 мая, сообщил Янукевич БелаПАН.

Также, по его словам, продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

15 апреля Янукевичу за интервью с Тихановской вынесено официальное предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры. В ходе мониторинга СМИ, говорится в предупреждении, установлено, что в номере Intex-press от 14 апреля опубликовано интервью со Светланой Тихановской. Отмечается, что она скрывается от органов уголовного преследования, а в ее отношении возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Также говорится, что Тихановская выступает в том числе от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

21 апреля состоялся опрос Янукевича в Барановичском ГОВД, который длился четыре с половиной часа. Автора публикации Людмилу Стецко также вызывали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля на опрос. По словам Янукевича, журналистке так и не удалось выяснить, по какому именно делу она является свидетелем.