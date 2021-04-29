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Дети смогут 5 часов бесплатно кататься на аттракционах в Могилеве 1 мая

29.04.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Детей будут бесплатно катать на каруселях в парке аттракционов в Могилеве возле Дворца культуры области в эту субботу, 1 мая. Правда, бесплатными будут только три аттракциона и только с 10.00 до 15.00, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Бесплатное катание для детей на трех аттракционах — «Ромашка», «Лебеди» и «Трамплин-4» — организовало областное объединение профсоюзов. Для того, чтобы эти карусели бесплатно работали 5 часов, профсоюзы перечислили парку аттракционов около 3,2 тыс. рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Бесплатную акцию организовало областное объединение профсоюзов.
 
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