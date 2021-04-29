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Дети смогут 5 часов бесплатно кататься на аттракционах в Могилеве 1 мая
Источник материала: Tut.by
Детей будут бесплатно катать на каруселях в парке аттракционов в Могилеве возле Дворца культуры области в эту субботу, 1 мая. Правда, бесплатными будут только три аттракциона и только с 10.00 до 15.00,
Бесплатное катание для детей на трех аттракционах — «Ромашка», «Лебеди» и «Трамплин-4» — организовало областное объединение профсоюзов. Для того, чтобы эти карусели бесплатно работали 5 часов, профсоюзы перечислили парку аттракционов около 3,2 тыс. рублей.
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Бесплатную акцию организовало областное объединение профсоюзов.
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