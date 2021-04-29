В дом в Калифорнии внезапно залетели 800 птиц. Посмотрите как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Жуткое зрелище, напоминающее кадры из фильма Альфреда Хичкока, предстало перед хозяевами этого дома в США. Пока их не было, через трубу внутрь залетела целая стая небольших птиц. Видео, где пернатые пытаются пробраться сквозь решетку в камине, опубликовали в FaceBook пожарные.

Местная пресса идентифицировала птиц как перелетных стрижей Во (названы в честь Вильяма Во, ученого-минеролога). Хозяева насчитали не менее 800 особей, попавших к ним в дом. Птицы все-таки выбрались из дымохода, заполонив все комнаты и, кажется, никуда не собирались улетать даже когда люди открыли двери. Одну ночь семья провела в отеле: их родственник выпроваживал непрошенных гостей.