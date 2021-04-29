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В дом в Калифорнии внезапно залетели 800 птиц. Посмотрите как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Жуткое зрелище, напоминающее кадры из фильма Альфреда Хичкока, предстало перед хозяевами этого дома в США. Пока их не было, через трубу внутрь залетела целая стая небольших птиц. Видео, где пернатые пытаются пробраться сквозь решетку в камине, опубликовали в FaceBook пожарные.
Местная пресса
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Чтобы очистить дом от птиц (и от их следов) хозяевам понадобились сутки.
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