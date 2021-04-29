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В дом в Калифорнии внезапно залетели 800 птиц. Посмотрите как это выглядит

29.04.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жуткое зрелище, напоминающее кадры из фильма Альфреда Хичкока, предстало перед хозяевами этого дома в США. Пока их не было, через трубу внутрь залетела целая стая небольших птиц. Видео, где пернатые пытаются пробраться сквозь решетку в камине, опубликовали в FaceBook пожарные.

Местная пресса идентифицировала птиц как перелетных стрижей Во (названы в честь Вильяма Во, ученого-минеролога). Хозяева насчитали не менее 800 особей, попавших к ним в дом. Птицы все-таки выбрались из дымохода, заполонив все комнаты и, кажется, никуда не собирались улетать даже когда люди открыли двери. Одну ночь семья провела в отеле: их родственник выпроваживал непрошенных гостей.

 
 
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Чтобы очистить дом от птиц (и от их следов) хозяевам понадобились сутки.
 
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