Что происходит с Nivea: убирают ли с полок, что говорит производитель, во сколько обойдется маркировка

Источник материала: Tut.by

К 5 мая торговля должна убрать с полок всю продукцию торговой марки Nivea. С этого же числа ее запрещено ввозить в нашу страну. Распродать остатки косметики продавцы смогут позже, но только после того, как они будут промаркированы. Однако контрольные знаки, которые необходимо нанести на кремы, гели и прочее, платные. FINANCE.TUT.BY спросил у торговли, что магазины собираются делать с оставшимся товаром этой торговой марки и узнал, во сколько обойдется маркировка.





Продавцы — про Nivea: «Как у нас решат в государстве, так она и появится»

Продукция Nivea исчезла еще не из всех магазинов. Многие продавцы пытаются распродать что осталось по сниженным ценам до 5 мая.

Продавец в магазине одной из сетей, которая занимается продажей бытовой химии и косметики, сказала, что они убрали с полок то, что запретили ранее. Напомним, уже сейчас в Беларуси запретили ввозить и продавать на территории страны некоторую парфюмерно-косметическую продукцию торговой марки Nivea. Такое постановление 6 апреля подписал заместитель министра — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. В список попало 35 позиций продукции.

— Пока убирать всю Nivea нам не говорили, — сказала продавец. — До 5 числа еще неделя, снять товар с полок можно за день.

В магазине другой торговой сети, которая также продает бытовую химию и парфюмерию, также продукцию торговой марки еще не убрали. Но практически на всю там сейчас действуют скидки — висят желтые ценники.





Продавцы магазина оказались не в курсе, что с 5 мая вся Nivea запрещена.

— Был список из 35 товаров, которые запретили продавать. Их мы убрали. А про то, что всю нельзя продавать… Пока не говорили, — ответил один из продавцов на кассе.

Покупатели заметили, что продукция запрещенного брэнда уже исчезла с полок одного из гипермаркетов «Корона».

— Всю Nivea сказано снять с продажи, — сказали в инфоцентре гипермаркета, когда наш журналист позвонила туда как обычный покупатель.

На вопрос, появится ли это косметика в продаже позже, сотрудница магазина ответила:

— Не знаю. Как у нас решат в государстве, так она и появится. Nivea запрещена во всех магазинах (будет с 5 мая до маркировки. — Прим. ред.).

В интернет-гипермаркете «21 век» прокомментировали ситуацию с косметикой Nivea.

— Мы не будем заниматься маркировкой остатков продукции этого бренда. Мы передадим их нашему поставщику. Все необходимые процедуры, прописанными в постановлении Совмина, будет проводить он. После этого остатки товара вернутся в продажу, — рассказали нам в интернет-гипермаркете «21 век». — Решение о запрете продажи этого товара не критично для нас, потому что Nivea — это продукция масс-маркета, она больше представлена в офлайновых магазинах. У нас ее немного и спрос на нее небольшой.

В одной из торговых сетей сказали, что они еще не знают, что будут делать с остатками косметики Nivea — маркировать и продавать либо просто снимут с полок. Однако там отметили, что для них не критично убрать этот товар из продажи.

— Мы не очень много косметики этой фирмы закупали, поэтому остатков у нас почти нет, — пояснил представитель торговой сети.

Производитель Nivea: «Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси»

Немецкий концерн «BEIERSDORF», который производит косметику под маркой Nivea, сказал, что сожалеет о решении белорусских властей запретить продавать их продукцию в стране. Об этом сообщило РИА Новости ссылаясь на пресс-службу компании.

«Мы приняли к сведению постановление и установленный перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже на территории Республики Беларусь. И мы подтверждаем, что в настоящее время продукцию „BEIERSDORF“ нельзя ввозить в Беларусь. Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси», — сказали в пресс-службе концерна «BEIERSDORF» .

Однако говорить об ущербе, который понесет компания из-за запрета, в концерне отказались. Сказали, что «цифры по отдельным рынкам не обсуждаются», сведения о продажах идут только по регионам.

Покупатели: «Хотели наказать производителя, а наказали жителей страны, которые пользовались этой продукцией»

Продавцам запрет хоть и доставил некоторые неудобства, но они восприняли его довольно спокойно. Чего нельзя сказать про покупателей, которые постоянно пользовались косметикой брэнда Nivea. Множество комментариев с возмущениями по этому поводу можно найти и на форумах, и в соцсетях, и в отзывах под товарами в интернет-магазинах.

— Во-первых, мой муж пользуется пеной для бритья этой марки. Она ему подходит, не сушит кожу. Пробовал другие, но не понравились. Во-вторых, мы оба пользуемся антиперспирантами Nivea. Мне нравятся их отдушки. Плюс тот, что «без пятен на темной одежде», действительно оставляет меньше пятен. В-третьих, у нас дома все кремы для рук их. Мне они нравятся, мама тоже пользуется. Конечно, я купила несколько кремов и «дезиков» (антиперсперантов. — Прим. ред.) прозапас, — рассказывает минчанка Елена, которая постоянно покупала эту косметику. — Но это не делает решение о запрете продажи этой косметики менее глупым. Хотели наказать компанию за отказ спонсировать чемпионат в Беларуси, а наказали жителей страны, которые пользовались этой продукцией. Я не думаю, что для производителя белорусский рынок — такая уж большая потеря.





Еще одна любительница косметики этого брэнда сказала, что будет покупать себе продукцию Nivea за рубежом.

— Если конечно власти и на ввоз для личного пользования не придумают какие-нибудь ограничения, — оговаривается девушка. — Не могу сказать, что Nivea для меня незаменима. Есть еще несколько брэндов, которые делают косметику примерно такого же качества и сопоставимую по цене. Но меня смущает сам подход — просто взяли и запретили. А то, что для поставщиков убытки, для магазинов неудобства и лишние телодвижения, покупателей лишили выбора, вообще никого, похоже, не волнует. Лично для меня самая большая потеря — это солнцезащитный крем. Он у них хороший, я несколько лет пользовалась с весны до осени. Придется возить из Литвы.

Кстати, по поводу солнцезащитного крема расстроилось довольно много потребителей. Оказывается, он пользовался спросом.

— Мне нравятся их гели для душа, мыло хорошее. Крема и для лица, и для тела неплохие, дезодоранты. Я часто в подарок кому-то наборы их косметики покупала — и мужской, и женской. Меня устраивает соотношение цена — качество, — говорит Марина, которая живет в райцентре в Минской области. — На самом деле в маленьких городах не очень-то и выбор большой. Сюда возят в основном масс-маркет. Если хочешь что-то получше купить, приходится заказывать. А из не очень дорогого и то, что подходит многим Nivea была отличным вариантом.

Нашлись и те, кто «за» запрет продукции брэнда в Беларуси. Одни отказываются от Nivea из-за своих взглядов. Другие говорят, что отечественная косметика не хуже, а по цене ниже. Мол, нужно поддерживать своих производителей.

Ранее декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин рассказал ранее, что выбросил тюбики от Nivea. «Я вот лично скажу, я раньше пользовался маркой, но после этих хамских заявлений, которые были сделаны в начале года, для меня этой компании больше нет. Я даже те пустые тюбики, которые у меня были, собрал в пакетик и выбросил. И больше покупать не буду. И до той поры, пока вот эта их компания не извинится перед Беларусью. Никому прощать таких действий нельзя!», — приводит его слова «Наша Нива».

Как поставщики и торговля будут распродавать остатки и во сколько обойдется маркировка

Чтобы торговля могла распродать остатки продукции запрещенной торговой марки, их придется маркировать. МНС опубликовало инструкцию, как это сделать и в какие сроки. Кроме как на продукцию компании «BEIERSDORF», такие же правила будут действовать для продажи остатков товара групп компаний LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO».

В МНС напоминают, что с 5 мая нужно приостановить оптовую и розничную продажу этих товаров и пройти маркировку, чтобы затем распродать товар. До 13 мая торговле, если она решит распродавать остатки, нужно провести их инвентаризацию (в том числе остатков во вскрытой потребительской упаковке) и оформить опись в двух экземплярах. При этом в инвентаризационную опись не надо включать остатки товаров с истекшим сроком годности.





До 18 мая два экземпляра описи надо представить в инспекцию МНС по месту постановки на учет. Когда документы поступят налоговикам, на них поставят отметки с датой приема и один экземпляр отдадут продавцу. Второй в течение 5 рабочих дней инспекция передаст в в РУП «Издательство «Белбланкавыд», чтобы там выдали специальные контрольные знаки, которые нужно будет нанести на продукцию.

Один такой знак стоит 2 копейки без НДС. НДС — 20%. Можно прикинуть, во сколько обойдется маркировка запрещенного товара продавцу, у которого в остатке, к примеру, 1000 единиц продукции. Получится 24 рубля, если посчитать с налогом на добавленную стоимость.

Затем не позже 5 июля надо промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки, после чего можно будет ее продавать.