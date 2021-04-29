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«Белнефтехим» опроверг слухи о возможном дефиците топлива и его резком удорожании

29.04.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме, резкого удорожания топлива не планируется, заявил interfax.by пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.


Фото: mrganso, pixabay.com

«Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива безусловно носят провокационный характер», — сказал Тищенко, комментируя публикации в ряде СМИ на фоне сообщений о возможной приостановки поставок нефти на НПЗ «Нафтан» от крупных российских НК из-за возобновленных санкций США.

Как сообщалось, агентство Reuters со ссылкой на источники в российских НК передало, что крупнейшие поставщики нефти в Беларусь — «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» — могут отказаться от поставок нефти на «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и 8 компаний, входящих в его состав.

Между тем, в концерне пока не комментируют наличие договоренностей о поставках сырья на «Нафтан» в мае от крупных российских НК

В Беларуси действуют два НПЗ — «Нафтан» и Мозырский НПЗ. В 2020 году они переработали около 16 млн тонн нефти. Потребности внутреннего рынка Беларуси в нефтепродуктах составляют 7−8 млн тонн в год.

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«Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме, резкого удорожания топлива не планируется», - заявил пресс-секретарь концерна...
 
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