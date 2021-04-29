Киберпреступность – как парировать внешние угрозы?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Причем всплеск подобного рода преступлений зафиксирован в период пандемии, рассказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Дудков.

"Если в 2016 году было зарегистрировано порядка 300, то в 2020 уже более 3300 преступлений. Тенденции пандемии – действительно, с переходом граждан на удаленную работу мы фиксировали значительный рост преступлений – десятки в день. Только за декабрь (2020 год – Sputnik) порядка 500 преступлений", - сообщил Дудков.

Тема актуальна для всего мира. Развитие информационных технологий фактически нивелировало границы. В результате мошенники из любой точки планеты могут развернуть свою деятельность на территории определенного государства. Если еще совсем недавно колл-центры размещались в Южной Африке, то сегодня вектор атак кибермошенников изменился.

"Исходя из последней информации, которой мы владеем, это Украина", - отметил спикер.

По его словам, преступные группировки хорошо организованы. В них входит группа, которая обзванивает граждан, узнает данные банковских карт. Она работает за рубежом. Внутри страны организовывается еще одна, которая обналичивает денежные средства.

"Среди наиболее значимых эпизодов – задержание группы свыше 20 человек, которые занимались именно обналичиванием денежных средств на территории Беларуси", - рассказал Дудков.

Сумма ущерба составила свыше одного миллиона белорусских рублей. По словам специалиста, сегодня расследуется более 100 подобных уголовных дел.

Полную версию пресс-конференции смотрите на YouTube-канале Sputnik Беларусь .

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