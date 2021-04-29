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В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

29.04.2021 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Минску явно не хватает каршеринговых авто, так что 100 новых Chevrolet Cobalt 2021 года от сервиса „Мультик“ будут приятным сюрпризом для пользователей», — с таким посылом на белорусский рынок выходит новый оператор. Что за авто, какие тарифы, какой будет зона покрытия? Мы расспросили управляющего компании «Мультимоторс», официального дилера Chevrolet, Сергея Жлобо.

В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

«Наш сервис мы назвали так, как компанию называют клиенты — „Мультик“, вся информация о тарифах и прочих моментах размещена на сайте www.multik.by, — рассказывает Сергей Жлобо. — Как возникла идея? Мы активно продвигали наши Chevrolet Cobalt (ранее — Ravon R4) в службы такси, и в какой-то момент возникла идея: а не попробовать ли себя в каршеринге? С точки зрения дилера это выгодно: прямые поставки авто и запчастей, своя сервисная служба. Да и клиенту тоже — все ТО и обслуживание будет проводиться у официального дилера. Машина, нужно заметить, идеально подходит для такой работы — очень выносливая и комфортная в эксплуатации. Изучили статистику, и стало понятно, что это действительно хорошая идея».

В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

Автопарк «Мультика» на данный момент состоит из 100 автомобилей Chevrolet Cobalt в максимальной комплектации Elegant. Двигатель — бензиновый 1,5 литра, коробка передач — автоматическая. Среди преимуществ Cobalt можно отметить очень просторный салон и мягкую подвеску, вместительный багажник. Условия аренды: возраст не менее 19 лет, наличие водительского удостоверения и стаж вождения не менее 1 года.

В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

Тарифы, как уже было сказано выше, не будут сильно отличаться в сторону снижения цены. На данный момент предусмотрены два пакета: «Базовый» и Multik. Как заявляет оператор, в договоре прописана минимальная ответственность. А что касается сервиса (доступности авто, зоны покрытия), то здесь новый оператор обещает, что зона покрытия, где можно завершить поездку, будет включать в себя не только столицу и аэропорт, но и города Минского района.

В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

 
Теги: Минск
 
 
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«Минску явно не хватает каршеринговых авто, так что 100 новых Chevrolet Cobalt 2021 года от сервиса „Мультик“ будут приятным сюрпризом для пользователей», — с таким посылом...
 
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