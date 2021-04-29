В Минске появился новый каршеринг «Мультик». Тариф — от 0,35 BYN за минуту

Источник материала: Onliner

«Минску явно не хватает каршеринговых авто, так что 100 новых Chevrolet Cobalt 2021 года от сервиса „Мультик“ будут приятным сюрпризом для пользователей», — с таким посылом на белорусский рынок выходит новый оператор. Что за авто, какие тарифы, какой будет зона покрытия? Мы расспросили управляющего компании «Мультимоторс», официального дилера Chevrolet, Сергея Жлобо.





«Наш сервис мы назвали так, как компанию называют клиенты — „Мультик“, вся информация о тарифах и прочих моментах размещена на сайте www.multik.by, — рассказывает Сергей Жлобо. — Как возникла идея? Мы активно продвигали наши Chevrolet Cobalt (ранее — Ravon R4) в службы такси, и в какой-то момент возникла идея: а не попробовать ли себя в каршеринге? С точки зрения дилера это выгодно: прямые поставки авто и запчастей, своя сервисная служба. Да и клиенту тоже — все ТО и обслуживание будет проводиться у официального дилера. Машина, нужно заметить, идеально подходит для такой работы — очень выносливая и комфортная в эксплуатации. Изучили статистику, и стало понятно, что это действительно хорошая идея».





Автопарк «Мультика» на данный момент состоит из 100 автомобилей Chevrolet Cobalt в максимальной комплектации Elegant. Двигатель — бензиновый 1,5 литра, коробка передач — автоматическая. Среди преимуществ Cobalt можно отметить очень просторный салон и мягкую подвеску, вместительный багажник. Условия аренды: возраст не менее 19 лет, наличие водительского удостоверения и стаж вождения не менее 1 года.





Тарифы, как уже было сказано выше, не будут сильно отличаться в сторону снижения цены. На данный момент предусмотрены два пакета: «Базовый» и Multik. Как заявляет оператор, в договоре прописана минимальная ответственность. А что касается сервиса (доступности авто, зоны покрытия), то здесь новый оператор обещает, что зона покрытия, где можно завершить поездку, будет включать в себя не только столицу и аэропорт, но и города Минского района.



