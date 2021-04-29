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Организаторы EMERGE назвали полную программу конференции

29.04.2021 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двенадцатого мая начнется конференция EMERGE. Она проходит уже четвертый год, из них во второй раз — в онлайн-формате. Организаторы раскрыли программу мероприятия.

Лозунгом EMERGE 2021 выбрали Connecting great people in tech. Миссия конференции — объединить тех, кого социально и экономически разъединил прошлый год, «стать возможностью собраться вместе и почувствовать сопричастность к чему-то общему». Организаторы позиционируют конференцию как место, где каждый человек является непосредственным участником мероприятия, а не просто слушателем.

EMERGE сконцентрировался на интерактивных форматах: воркшопы, круглые столы, питчинги, менторские сессии, нетворкинг. Среди спикеров — представители компаний Grammarly, Reface, Bolt, Zaha Hadid Bureau, Microsoft, Bumble & Badoo, PandaDoc, Printful, Loóna, Godel Technologies.

На главной сцене пройдут «батлы» между экспертами из противоположных сфер. Также пройдет сессия Women in Tech: здесь представительницы IT-индустрии расскажут о своей карьере и не только.

Организаторы EMERGE назвали полную программу конференции

А начнется конференция с дискуссии между Любомилой Йордановой (сооснователь и глава Plan A) и Марком Жигоном (исполнительный директор Microsoft). Они обсудят, как бизнес может трансформироваться для помощи в восстановлении экологии планеты, а также как создать лучшее будущее для последующих поколений. Среди других тем главной сцены — как отношения меняются под влиянием приложений знакомств, повседневная жизнь человека в будущем и изменение устройств городов, технологии смешанной и дополненной реальности, предотвращение выгорания и так далее.

Конференция завершится дискуссией руководителя направления обработки естественного языка и машинного обучения Grammarly Тимо Мертенса и сооснователя и CTO Reface Олеся Петрива. Они будут рассуждать о связке человека и машины: как они дополняют друг друга и каков потенциал от совместной работы.

Среди интерактивного направления внимание уделено получению практической пользы: как справляться с синдромом самозванца, как подготовиться к собеседованию, образ эффективного работника.

На круглых столах можно будет пообщаться с экспертами в сфере нейротехнологий, инноваций в искусстве, масштабирования бизнеса, привлечения инвестиций. Например, о «перепридумывании» модели венчурного фонда поговорят эксперты на круглом столе от «Мегафона», а Zubr Capital расскажет о том, как и зачем подвести стартап к поглощению корпорацией.

Активности стартапов будут идти по стриму UNICORN. А проекты на ранней стадии поучаствуют в конкурсе EMERGE CHALLENGE. Здесь будут награды от партнеров конференции, а Startup Wise Guys выберет проект, который зачислит в свою онлайн пре-акселерационную программу. Отдельно сообщество бизнес-ангелов Angels Band выберет один либо несколько стартапов и вложит в них не менее 50 тысяч евро. У кого бизнес уже стоит на ногах — пройдет питч в рамках VENTURE LOUNGE.

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Теги: знакомства
 
 
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Двенадцатого мая начнется конференция EMERGE. Она проходит уже четвертый год, из них во второй раз — в онлайн-формате. Организаторы раскрыли программу...
 
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