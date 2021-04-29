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ГУБОПиК вынес главному редактору TUT.BY за баннер на сайте
29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией вынесло официальное предупреждение главному редактору крупнейшего белорусского портала TUT.BY Марине Золотовой о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме.
Причиной стал баннер на сайте, который отображался в рамках партнерства с рекламными сетями «Яндекса» и Google – то есть баннер, показы которого портал не может контролировать. Предупреждение было вынесено в конце марта.
TUT.BY
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Марине Золотовой даже не выдали копию предупреждения.
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