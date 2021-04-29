ГУБОПиК вынес главному редактору TUT.BY за баннер на сайте

Источник материала: Салiдарнасць

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией вынесло официальное предупреждение главному редактору крупнейшего белорусского портала TUT.BY Марине Золотовой о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме.

Причиной стал баннер на сайте, который отображался в рамках партнерства с рекламными сетями «Яндекса» и Google – то есть баннер, показы которого портал не может контролировать. Предупреждение было вынесено в конце марта.

TUT.BY отмечает , что Золотовой даже не выдали копию предупреждения, также в ГУБОПиК не сообщили, куда пользователь переходил, кликнув на этот баннер. Из статьи в государственной газете «Беларусь сегодня» стало известно, что на баннере было написано «В Беларуси 23 403 населенных пункта. Город наш!»