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ГУБОПиК вынес главному редактору TUT.BY за баннер на сайте

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией вынесло официальное предупреждение главному редактору крупнейшего белорусского портала TUT.BY Марине Золотовой о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме.

Причиной стал баннер на сайте, который отображался в рамках партнерства с рекламными сетями «Яндекса» и Google – то есть баннер, показы которого портал не может контролировать. Предупреждение было вынесено в конце марта.

TUT.BY отмечает, что Золотовой даже не выдали копию предупреждения, также в ГУБОПиК не сообщили, куда пользователь переходил, кликнув на этот баннер. Из статьи в государственной газете «Беларусь сегодня» стало известно, что на баннере было написано «В Беларуси 23 403 населенных пункта. Город наш!»

 
 
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Марине Золотовой даже не выдали копию предупреждения.
 
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