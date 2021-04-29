Адвокат Тихановского о слитом на ОНТ разговоре: «Думаю, как это обжаловать»

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Наталья Мацкевич намерена обсудить ситуацию с подзащитным.

— Моя реакция, как и всех нормальных юристов, такая: адвокатская тайна незыблема, и конфиденциальность общения адвоката с клиентом — это правовой принцип, право, которое, в общем-то, не может быть ничем ограничено. И то, что я увидела, говорит о том, что конфиденциальность не соблюдалась, — рассказывает Еврорадио Наталья Мацкевич, адвокат Сергея Тихановского. 28 апреля по ОНТ показали видео разговора , который состоялся между ней и её подзащитным в СИЗО. Там Тихановский резко высказывается: «Есть за что [его сажать]».

А как же адвокатская тайна?

В Беларуси есть закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который определяет, что адвокатская тайна — «сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юридической помощью, суть консультаций, разъяснений, справок, полученных клиентом от адвоката, сведения о личной жизни клиента, информация, полученная от клиента, об обстоятельствах совершения преступления по уголовному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента, а также сведения, составляющие коммерческую тайну клиента». Тайну консультаций адвоката с клиентом должны соблюдать все органы и должностные лица.

Оставлять ситуацию так, как есть, адвокат не намерена. Но сказать, какие конкретно шаги предпримет, пока не может:

— Думаю, как это обжаловать. Начну с обращения в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, которая должна защищать интересы адвокатов. Но, конечно же, обжаловано будет. А пока я ещё должна с подзащитным это обсудить.

Кто должен нести ответственность за публикацию приватного разговора — силовики или госканал, опубликовавший разговор?

— По закону о средствах массовой информации, распространение в СМИ материалов, подготовленных с использованием видеозаписи физического лица без его согласия, допускается только при принятии мер против возможной идентификации и при условии, что это не нарушает конституционных прав и свобод личности и необходимо для защиты общественных интересов либо по требованию органа уголовного преследования, суда. А право на юридическую помощь — конституционное право, по закону об адвокатуре и УПК, это право включает обеспечение конфиденциальности общения с адвокатом, — продолжает Наталья Мацкевич. — Я думаю, что сначала нужно обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку о том, каким образом запись оказалась в публичном доступе. А потом уже разбираться, кто несёт ответственность: СМИ, следственный изолятор или орган, ведущий уголовный процесс.

28 апреля дела Сергея Тихановского и якобы связанных с ним Артёма Сакова и Дмитрия Попова СК передал прокурору для направления в суд. Тихановскому, Сакову и Попову вменяют в вину «организацию массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной вражды против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес председателя Центризбиркома; организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с применением насилия в отношении представителей власти».

Сергей Тихановский находится под стражей с 29 мая. По словам Натальи Мацкевич, «он сильный человек, держится».

— Но, конечно же, говорить о том, что его моральное и физическое состояние благополучно, как у людей, находящихся на свободе, не приходится, поскольку он длительное время находится в СИЗО.