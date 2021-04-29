Активист из Новополоцка: «После августовских событий в независимый профсоюз начали массово вступать люди»

Источник материала: Салiдарнасць

Заместитель председателя первички независимого профсоюза на «Нафтане» — о своем увольнении и ситуации на предприятии.





Фото из Инстаграма Максима Щупленкова

Сотрудники ОАО «Нафтан» восприняли увольнение заместителя председателя первичной организации независимого профсоюза Максима Щупленкова как давление на первичку.

Сам Максим тоже считает свое увольнение незаконным. Уволили его после семи суток административного ареста, который, согласно внутренним документам, не является причиной для увольнения.

— Думаю, начальство давно хотело со мной распрощаться, а тут и повод подвернулся, — рассказал Максим «Салідарнасці» свое видение произошедшего. — После августовских событий в наш профсоюз начали массово вступать люди. Около 300 человек подали заявления. Правда, несколько потом забрали из-за начавшегося давления, но большинство остались.

Сам Максим Щупленков отработал на предприятии почти 12 лет. В актив первички был выбран коллегами за активную гражданскую позицию. Говорит, что никогда «не мог молчать, когда видел несоответствия».

Первый административный арест Максим получил в августе 2020 года.

— Я проголосовал перед закрытием участка, а после мы с коллегами решили подождать у школы, думали, может, вывесят протоколы или выйдет кто-то из членов комиссии, объяснит ситуацию.

Буквально через 10 минут к нам подъехала милиция и одному из нас предложили «проехать для установления личности». Но мы все пришли на выборы с паспортами, которые готовы были показать. Однако коллегу все-таки начали забирать, мы вступились, забрали троих, включая меня.

В суде сказали, что мы якобы организовали пикет, а конкретно я, согласно показаниям свидетеля-участкового, «махал руками и матерился». Мою видеосъемку, которую я вел все время, суд отказался принимать во внимание. Меня обвинили в хулиганстве и дали пять суток.

Интересно, что во время голосования на участке я поинтересовался у наблюдателей о количестве проголосовавших, и они сказали, что явка давно превысила 100%, — вспоминает Максим.

Пропуски в связи с первым арестом ему действительно не посчитали прогулами. Второй раз он был осужден также за хулиганство уже в конце марта 2021 года.

— В последнее время у нас очень сильно разрослась служба безопасности. По моим наблюдениям, количество сотрудников увеличилось минимум в полтора раза. Для этой службы закупили новые машины, у них форма гораздо качественнее, чем у рабочих. Недавно там появились даже кинологи с собаками.

И эти люди изо всех сил стараются выявить как можно больше нарушителей. Для этого они поменяли на входе рамки-металлоискатели. И эти новые «накручивают» на такую мощность, что звенит любой кусочек фольги в кармане. В итоге на проходной создаются длинные очереди, потому что каждому приходится проходить по нескольку раз.

Служба безопасности оправдывает свои действия тем, что они смогли уволить без права оправдания более 20 человек, которых поймали на проходной с перегаром. Я человек вообще не пьющий, но считаю, что так поступать с людьми нельзя, по каждому случаю нужно разбираться отдельно. И одного человека мы даже смогли отстоять.

В конце марта во время прохождения проходной, у меня действительно возник конфликт с охранниками. Рамка сработала на впереди проходящего, но меня вместе с ним стали отправлять пройти повторно. Они могли предложить мне повторное освидетельствование с помощью ручного металлоискателя, как и заявили после на суде. Однако не предложили, а сразу отобрали пропуск, завязался конфликт.

Я не отрицал его факт, но был категорически не согласен с утверждением, что я целенаправленно, со злым умыслом, преднамеренно все это задумал. Это был обычный срыв. У каждого человека все, что копится внутри, однажды может выйти наружу, — объяснил Максим.

Накануне он получил уведомление об увольнении за шесть суток прогулов, которые пришлись на период его ареста.

Обстановка на предприятии, по словам собеседника, сейчас не внушает оптимизма.

— Судя по риторике руководства, сотрудников готовят к тому, что скоро будут сокращения и урезания зарплат. Нам сказали, что прежние суммы получим только за апрель, после будет меньше, — говорит Максим.

Он не знает, связано ли предупреждение руководства с введением санкций.

— Не знаю, санкции ли этому причина или общее положение дел в экономике. Но я с удивлением увидел в сети приказ, согласно которому директор ОАО «Нафтан» собирается оформлять себе шенгенскую визу, вероятно, для того, чтобы поехать в Польшу договариваться о сбыте продукции. Интересно, дадут ли вообще визу руководителю предприятия, попавшего под санкции? — задается вопросом бывший сотрудник.