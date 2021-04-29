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Против Навального возбудили новое уголовное дело

29.04.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Следователи возбудили новое уголовное дело против учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Навального заподозрили по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан») УК РФ.

Также подозреваемыми по делу стали руководитель региональных штабов блогера Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов.

Ранее Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов. Он пояснил, что сохранение работы штабов Навального в нынешнем виде невозможно, поскольку оно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников штабов и тех, кто сотрудничает и помогает им.

27 апреля Мосгорсуд ввел ограничения на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. До этого столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального». По мнению ведомства, три эти организации являются экстремистскими, поскольку они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, а также прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.
 
 
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Заподозрили по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан») УК РФ.
 
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