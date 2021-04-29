Источник материала: UDF

"Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального"

Леонид Волков

Финансирование штабов Навального прекратится

Деятельность штабов ограничили после несогласованной акции 21 апреля

Ранее Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волков заявил о роспуске штабов Навального Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети.

По словам Волкова, сохранение работы штабов в нынешнем виде невозможно, поскольку в любом случае они попадут под статью об экстремизме. Это, в свою очередь, повлечет за собой уголовные сроки для работников штабов и тех, кто с ними сотрудничает.Волков объяснил, что ФБК больше не станет вкладывать деньги в штабы, которые продолжат работать как самостоятельные движения.Помогать им с дизайном и ставить задачи организация больше не будет.Такое решение вынес Мосгорсуд во вторник, 27 апреля. «Перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации», — отметили представители суда.26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК экстремистской организацией. Заседание продолжится 29 апреля.В прокуратуре отметили, что решение о приостановке деятельности команды Навального вынесено на основании статей 9 и 10 федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности».«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов Навального продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля», — объяснили там.Его арестовали по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный.Также Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев: в срок лишения свободы засчитан год пребывания под домашним арестом во время предварительного следствия.Сторонники Навального, в том числе Леонид Волков, находятся за границей.