Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танки и БМП начали стягивать к границе Таджикистана и Киргизии К границе Киргизии и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику.

Соответствующее видео в четверг, 29 апреля, публикует Mash в своем Telegram-канале.На кадры, снятые очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе. Кроме того, по данным местных жителей, к зоне конфликта выдвинулись бронетранспортеры и истребители.Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в одном из населенных пунктов Таджикистана были замечены боевые танки Вооруженных сил страны. На видео, опубликованное каналом, попали три единицы тяжелой техники, направлявшиеся к границе.О перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана стало известно ранее 29 апреля. В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что киргизские военные атаковали таджикских пограничников, пытаясь незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной». В то же время Бишкек утверждает, что первыми стрелять начали таджикские силовики, после чего киргизским военным пришлось открыть ответный огонь.По предварительным данным, в ходе конфликта на границе уже пострадали восемь граждан Киргизии — все они были доставлены в больницы. По крайней мере у одного из госпитализированных выявили огнестрельное ранение, характер травм других пострадавших не уточняется.Таджикистан считает район, где располагается водораспределительный пункт «Головной», своей территорией. В Киргизии ее рассматривают как спорную.