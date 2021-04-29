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Танки и БМП начали стягивать к границе Таджикистана и Киргизии

29.04.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соответствующее видео в четверг, 29 апреля, публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадры, снятые очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе. Кроме того, по данным местных жителей, к зоне конфликта выдвинулись бронетранспортеры и истребители.

Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в одном из населенных пунктов Таджикистана были замечены боевые танки Вооруженных сил страны. На видео, опубликованное каналом, попали три единицы тяжелой техники, направлявшиеся к границе.

О перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана стало известно ранее 29 апреля. В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что киргизские военные атаковали таджикских пограничников, пытаясь незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной». В то же время Бишкек утверждает, что первыми стрелять начали таджикские силовики, после чего киргизским военным пришлось открыть ответный огонь.

По предварительным данным, в ходе конфликта на границе уже пострадали восемь граждан Киргизии — все они были доставлены в больницы. По крайней мере у одного из госпитализированных выявили огнестрельное ранение, характер травм других пострадавших не уточняется.

Таджикистан считает район, где располагается водораспределительный пункт «Головной», своей территорией. В Киргизии ее рассматривают как спорную.
 
 
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К границе Киргизии и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику.
 
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