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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы

Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, передает 24.kg.«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук"», — заявил Бишкек.В ответ отряд спецназа киргизских пограничников захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался накануне из-за пункта водораспределения. Силовые органы двух стран обвиняют друг друга в начале стрельбы. Один житель Киргизии погиб, еще 16 ранены. Власти Таджикистана заявили, что пострадали девять их граждан, двое получили огнестрельное ранение.К границе двух республик начали стягивать танки и БМП.