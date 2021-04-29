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Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане

29.04.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, передает 24.kg.

«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук"», — заявил Бишкек.

В ответ отряд спецназа киргизских пограничников захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался накануне из-за пункта водораспределения. Силовые органы двух стран обвиняют друг друга в начале стрельбы. Один житель Киргизии погиб, еще 16 ранены. Власти Таджикистана заявили, что пострадали девять их граждан, двое получили огнестрельное ранение.

К границе двух республик начали стягивать танки и БМП.
 
 
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Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы
 
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