Киргизия и Таджикистан стягивают войска и атакуют погранзаставы

kaktus.media. Об этом сообщает киргизское издание

Сообщается, что таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". А в результате минометного обстрела загорелось здание пограничной заставы "Достук".





В ответ на эти действия спецназ пограничной службы Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. В настоящее время по всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы.





пишет rbc.ua Таджикская сторона пока не прокомментировала ситуацию и не ответила на это заявление,rbc.ua







