Аналитик: Россия остается главной надеждой и главной угрозой Лукашенко

А Беларуси нужен президент, который сможет договориваться с Москвой на приемлемых для Беларуси условиях.





Лукашенко влетел на президентское кресло после покушения под Лиозно в 1994 году, и стал главной целью “заговора” “Федуты-Костусева-Зенковича” в 2021 году. История повторяется, но уже в виде трагифарса.





Между тем, все 27 лет правления Лукашенко сопровождают “заговоры” и “покушения”. Похоже, что белорусский правитель превратил “покушение” в инструмент для достижения политических целей.





На эту тему “Белорусский партизан” и побеседовал с аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.

“Профессиональное заболевание всех диктаторов”

- Лукашенко въехал на президентское кресло в 1994 году после “покушения” под Лиозно. С тех пор, за 27 лет, “покушения” все время сопровождают белорусского руководителя. Похоже, “покушение” стало инструментом достижения политических целей для белорусского руководителя?





- Мне кажется, сошлись несколько факторов. Первый – базисный страх, присущий всем диктаторам, не только нашему, страх за свою жизнь. Как говорил еще Людовик 14, “государство это я”, поэтому для любого диктатора, для выстроенной им системы угроза личной жизни - это серьезный вызов всей системе. И понятное дело, всевышние страхи сюда тоже примешаются. Да и в принципе Лукашенко любит собственные страхи выдавать публично в своей манере.

На нынешнюю историю наложились проблемы внешней политики, обострение отношений с США и, наоборот, попытка стать “своими ребятами” для России – все факторы сошлись воедино, поэтому история и получила такое развитие.





- Получается, в заговор “Федуты-Костусева-Зенковича” верит и сам Лукашенко?





- Мне кажется, Лукашенко в принципе верит в угрозу для себя – такое профессиональное заболевание всех диктаторов. Лукашенко этого боится, и потому склонен воспринимать ближе подобные рассказы. Вообще, сложно сказать, во что Лукашенко верит на самом деле, а что – откровенная маниупляция. Лукашенко живет в эпоху постправды, ему кажется, что все, что он говорит, так на самом деле и происходит. А совпадение или несовпадение с фактами – для него не большая проблема.

“В Москве настроены дожимать Лукашенко”

- Как Лукашенко может использовать “покушение” в своей игре?





- Мы видим, как активно сейчас эта тема продается России. И Путин в своем обращении к Федеральному собранию очень удачно воспользовался тематикой – покушением на Лукашенко, чтобы показать “беспринципность” всего западного мира, демократии, прав человека. А сами готовы убить любого. Для Путина эта история оказалась очень удобной. А Лукашенко, учитывая собственное положение, старается всячески угодить России, не поступаясь своей властью. Еще по истории с Всебелорусским народным собранием мы увидели, что Лукашенко готов сделать для Путина почти все что угодно, кроме как сделать то, что Путину реально необходимо. Лукашенко готов подыграть Путину в международной политике, Воскресенский предлагал назвать проспект в Минске в честь России – все пожалуйста. Но России интересен транзит власти и собственные гарантии в этом процессе – а вот этого Лукашенко как раз и не готов ему дать. Власть – это все, что есть у Лукашенко, и е. поступаться он не собирается. Назвать проспект в честь России не получилось, сейчас предложили что-то более осмысленное, более полезное России.





- Путин воспользовался “покушением”, но покупать его не стал?





- Мы видим, что пока никакого прогресса на переговорах с Россией не происходит. Две последних встречи – в Сочи и в Москве закончились отсутствием любых публичных заявлений. Минск снова пытается разыграть дородные карты, но процесс выглядит так, словно белорусские дипломаты пытаются имитировать некий прогресс: все время меняют количество этих карт, разъединяют, объединяют, отдельно рассматрвиают. Все делают вид, что согласовали очень много, хотя, похоже, согласовали только вторичные вопросы, но не могут договориться по принципиальным позициям. Понятно, что никакие десятки согласованных карт не стоят одной несогласованной карты по таможенной политике.

Лукашенко находится в очень слабой позиции, поэтому в Москве настроены дожимать Лукашенко, добиваться своего.

“Обмен послами де-факто приостановлен”

- Как скажется несостоявшее покушение на взаимоотношениях с США – ведь главным кукловодом назван советник Байдена.





- С момента заявления Госдепартамента о возвращении санкций белорусские власти поняли, что все усилия последних пяти лет по налаживанию отношений с Западом пошли прахом. Кульминацией размораживания отношений должно было стать возвращение посла США в Минск и белорусского – в США. Обмен послами де-факто приостановлен, потому что Лукашенко не стал назначать нвоого посла в США взамен скончавшегося, Джули Фишер не выдают белорусскую визу, а Макей сказал прямо: если она не собирается признавать Лукашенко, то и смысла приезжать в Минск никакого нет. Очевидно, Фишер не может признать Лукашенко – решение принимается не на ее уровне. Раз уж белорусско-американские отношения пошли прахом, то белорусский МИД, похоже. Следует логике: сгорел сарай – гори и хата, если ничего положительного не удается сделать, тогда нуждно выжать максимум из негатива. Поэтому на поздравление посольства США всех белорусов с Днем Воли белорусский МИД ответил в стиле Марии Захаровой. Сейчас – беспрецедентные обвинения в покушении. Очевидно, что белорусская власть пытается извлечь максимум из ухудшения отношений с США. Либо таким образом белорусский МИД блефует и повышает ставки в двусторонних отношениях. Но в таком случае попытка явно неудачная, учитывая политический и экономический вес Минска и Вашингтона.

«Лукашенко становится недоговороспособным для Москвы»

- Россия была и остается последней надеждой Лукашенко сохранить власть. Но эта надежда значительно поблекла после неудачной продажи “покушения”?





- Россия остается главной надеждой и главной угрозой Лукашенко. Для России Лукашенко на данный момент не потерял свои позиции, но в то же время именно Россия остается его главной угрозой. Не санкции Евросоюза, а невозможность снова получить поддержку у России и решить в Москве вопросы. Каким бы ни был политический расклад в Беларуси, объективно Беларуси нужен президент, который сможет договориваться с Москвой на приемлемых для Беларуси условиях. Лукашенко многие годы таким человеком был, но сейчас Лукашенко теряет этот статус и становится недоговороспособным. Это подтачивает его позиции, но и соглашаться на российские требования он не может. В такой ситуации хорошего выхода для него и нету.

«Происходит примитивизация политической системы Лукашенко»

- Круг 27-летнего правления Лукашенко замыкается символически: начался в 94-м покушением под Лиозно и заканчивается в 21-м году заговором “Федуты-Костусева-Зенковича”?





- Лукашенко в принципе возвращается к базовым формам прямого действия: тогда покушение – сейчас покушение, избиение депутатов Веховного Совета 12 созыва – сейчас насилие продолжается, мы помним исчезновения политических оппонентов – сейчас снова мы видели смерти. Происходит примитивизация политической системы Лукашенко, которая, не имея шансов двигаться вперед, все глубже погружается в архаику.



