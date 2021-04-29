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Музыкант и этнограф Алексей Круковский отправлен под арест на 11 суток
Источник материала: Навiны
Суд Центрального района Минска приговорил музыканта и этнографа Алексея Круковского к 11 суткам административного ареста,
Круковского судили по ч.1 ст.24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решение вынесла судья Виктория Шабуня.
Музыкант был задержан 26 апреля недалеко от дома.
Несмотря на отсутствие акций протеста, вечером 26 апреля в Минске было задержано около двух десятков человек. Правозащитники сообщили, что задержания происходили в районе улицы Орловской, где в последние годы обычно заканчивался традиционный «Чернобыльский шлях». После 17 часов в этом районе сотрудники милиции начали останавливать прохожих,
Традиционная акция в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС в этом году не была разрешена властями. В Минске были замечены скопление силовиков и передвижение спецтехники.
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