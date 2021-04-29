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Музыкант и этнограф Алексей Круковский отправлен под арест на 11 суток

29.04.2021 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска приговорил музыканта и этнографа Алексея Круковского к 11 суткам административного ареста, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных».

Музыкант и этнограф Алексей Круковский отправлен под арест на 11 суток
Алексей Круковский. Фото: скриншот кадра видео Радыё Свабода.

Круковского судили по ч.1 ст.24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решение вынесла судья Виктория Шабуня.

Музыкант был задержан 26 апреля недалеко от дома.

Несмотря на отсутствие акций протеста, вечером 26 апреля в Минске было задержано около двух десятков человек. Правозащитники сообщили, что задержания происходили в районе улицы Орловской, где в последние годы обычно заканчивался традиционный «Чернобыльский шлях». После 17 часов в этом районе сотрудники милиции начали останавливать прохожих, проверять содержимое их сумок и рюкзаков.

Традиционная акция в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС в этом году не была разрешена властями. В Минске были замечены скопление силовиков и передвижение спецтехники.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска приговорил музыканта и этнографа Алексея Круковского к 11 суткам административного ареста, сообщает телеграм-канал «Списки...
 
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