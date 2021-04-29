Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

Тяжелые ожоги получил 12-летний мальчишка, спасая из горящего дома своего маленького брата. Пострадавшего на вертолете перевезли в Минск.





Трагедия случилась вечером 28 апреля в деревни Сидоровичи Мядельского района. Загорелся одноэтажный деревянный дом. В этот момент в доме были двое детей — 2009 и 2019 годов рождения. Еще один ребенок находился у соседей. Родителей дома не было.

Как рассказал один из очевидцев, когда он подбежал к горящему дому, то увидел мальчика, держащего на руках маленького ребенка.

У подростка были обожжены руки и лицо, также были порезы — видимо, мальчишка разбил окно кухни, чтобы выбраться из огня.

Очевидец забрал маленького ребенка, после чего мальчишка потерял сознание.

Когда прибыли пожарные, дом горел открытым пламенем. Спасатели погасили огонь, но здание очень сильно пострадало — уничтожена крыша и перекрытия, полностью сгорела веранда. Маловероятно, что дом подлежит ремонту. Уничтожено имущество семьи.





Скорая помощь забрала пострадавшего мальчишку в районную больницу.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, при первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Площадь поражения составила 50%. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Учитывая тяжесть повреждений, было принято решение перевезти пострадавшего в Минск — в Республиканский ожоговый центр БСМП.

Сегодня вертолет МЧС Ми-8 со специальным медицинским модулем забрал ребенка из Мядельской ЦРБ.



