Что будет на технологической онлайн-конференции EMERGE: полная программа

Источник материала: Tut.by

Организаторы технологической онлайн-конференции EMERGE назвали полную программу мероприятия.



Фото: пресс-служба Emerge

С 12 по 14 мая 2021 года пройдет технологическая онлайн-конференция EMERGE, объединяющая самые перспективные стартапы, профессионалов из области технологий, инвесторов и экосистемных игроков из стран СНГ, Восточной Европы, Центральной Азии и Прибалтики. Конференция пройдет в четвертый раз (и второй раз — в онлайне). Ее официальным языком остается английский.

Чтобы объединить тех, кого разъединил (социально и экономически) 2020 год, в 2021-м EMERGE сконцентрировался на интерактивных форматах вроде круглых столов, воркшопов, менторских сессий, питчингов, а также как профессиональном, так и неформальном нетворкинге. Обладатели платных билетов на EMERGE смогут использовать инструмент для мэтчмейкинга, чтобы договариваться о личных онлайн-встречах с инвесторами, журналистами, спикерами конференции и другими ее посетителями.

Среди спикеров EMERGE 2021 — представители таких компаний, как Grammarly, Reface, Bolt, Zaha Hadid Bureau, Microsoft, Bumble & Badoo, PandaDoc, Printful, Loóna, Godel Technologies.

Контентный стрим конференции на Main Stage будет посвящен вопросам будущего и стыку индустрий. На Main Stage также пройдут «баттлы», где смогут подискустировать эксперты из противоположных сфер. Подробнее о программе конференции можно прочитать на этой странице . Информация о спикерах, а также менторах и лидерах круглых столов размещена здесь .

В рамках конференции пройдёт сессия Women in Tech, где представительницы IT-корпораций и стартапов (среди них — Amazon и Godel Technologies) расскажут о своём пути в этой сфере, а также поделятся инсайтами как о разработке, так и о масштабировании/росте технологичных продуктов.

Конференцию откроет дискуссия с участием Любомилы Йордановой (соосновательница и CEO Plan A) и Марка Жигона (исполнительный директор Microsoft), которую будет модерировать Себастьен Тупи, адвайзор Greentech Alliance. Стартап Любомилы, в который недавно проинвестировал SoftBank, поставляет ПО компаниям, которое помогает им снижать их углеродный след. Марк Жигон, в прошлом топ-менеджер TOTAL, сейчас помогает клиентам Microsoft перейти на чистую энергию. Вместе участники дискуссии обсудят то, как бизнес может и должен трансформироваться, чтобы помочь восстановить экологию планеты и создать лучшее будущее для последующих поколений.

Среди тем, которые будут обсуждать на Main Stage — то, как романтические и интимные отношения меняются под влиянием дейтинговых приложений; каким будет повседневная жизнь человека в будущем и как это изменит устройство городов; как XR, AR и другие технологии меняют наше восприятие реальности и чувство эстетики; как научиться хорошо спать и предотвращать выгорание; а также то, как воплотить в жизнь мечту и внедрить свою компанию в американский рынок.

Закроет конференцию дискуссия руководителя направления обработки естественного языка и машинного обучения Grammarly Тимо Мертенса и сооснователя и CTO Reface Олеся Петрива. Они поговорят о том, как человек и машина дополняют друг друга и какой потенциал у такого тандема, а также о том, как технологии изменяют коммуникацию между людьми и станут ли роботы умнее нас.

Главной интерактивной частью агенды станут круглые столы и воркшопы, нацеленные на получение практической пользы. Wojo научит справляться с синдромом самозванца, PomaBrush расскажет, как подобрать правильный лук для собеседования; EP Advisory сделает ревью вашего CV и профиля в LinkedIn; партнер конференции Godel Technologies поднимет вопрос образа эффективного работника, а другой партнер, Seedlegals проведет юридический health check стартапов. Подробности об этих и других воркшопах EMERGE 2021 можно найти во вкладке ACTIVITIES на странице программы конференции.

Во время круглых столов посетители конференции смогут сами подискутировать с экспертами в сфере нейротехнологий, инноваций в искусстве (в том числе NFT), масштабирования бизнеса и привлечения инвестиций. О том, как «перепридумать» модель венчурного фонда, поговорят эксперты на круглом столе от Мегафона; рынки MENA и Юго-Восточной Азии обсудят ФРИИ и 500 Startups; Zubr Capital расскажет на своем круглом столе о том, как подвести стартап к поглощению корпорацией (и зачем?), а на круглом столе от Startup Lithuania обсудят то, как география влияет на бизнес и как стартапу выбрать для себя подходящую локацию.

На стриме UNICORN будут транслироваться активности с участием стартапов. Те из них, кто находится еще на самой ранней стадии, примут участие в конкурсе EMERGE CHALLENGE, а те, у кого более зрелый бизнес, будут питчиться в рамках VENTURE LOUNGE.

Кроме главного приза, участники EMERGE CHALLENGE получат награды в нескольких номинациях от партнеров конференции. Кроме того, партнер конференции Startup Wise Guys выберет стартап, который зачислит в свою онлайн пре-акселерационную программу (equity-free). Angels Band (сообщество бизнес-ангелов, что второй год подряд выступит партнером конференции) выберут один либо несколько стартапов, в которые проинвестируют от 50 тысяч евро.