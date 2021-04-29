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Как выглядят и сколько стоят дачи возле станций электричек на Осиповичи (есть за 3800 долларов)
Источник материала: Tut.by
С началом дачного сезона продолжаем поиски дач возле станций электричек — отличный вариант для тех, у кого нет авто. Мы уже рассмотрели направления на Минска на Оршу">Оршу и
Самая дешевая дача
Направление на Осиповичи — более бюджетное, чем на Барановичи и тем более на Оршу. Самая дешевая дача возле станции электричек стоит 3800 долларов. Расположена в СТ «Веленский ветеран» в пяти минутах ходьбы от станции Веленский.
На участке площадью шесть соток построен сарай, высажены плодовые деревья и ягодные кустарники.
Дом — кирпичный, крыша — шиферная. Общая площадь — 46,1 кв. м. Здесь есть электричество, сезонная вода. Туалет — на улице.
Самая дорогая, она же — ближайшая к Минску
Самую дорогую дачу в рассматриваемом направлении мы нашли за 48 тысяч долларов. Расположена она в СТ «Икар», возле станции Колядичи.
Площадь участка — 9,83 сотки. Здесь есть баня, беседка, хозпостройки, высажены плодовые деревья, а также виноград, кусты смородины, крыжовника, малины и декоративные растения.
Дом построен из кирпича, крыша — шиферная. Общая площадь — 206,9 кв. м. Есть все инженерные коммуникации: электричество, газ, сезонная вода, канализация. В цоколе — гараж.
Наиболее удаленная от Минска
Если ехать на электричке из Минска на Осиповичи, то дальше всех от столицы расположена дача в СТ «Сябрынь», в пяти минутах ходьбы от станции Веселовский. Рядом с товариществом — лес. За дачу просят 6650 долларов.
Участок — 4,41 сотки. Здесь построены сарай и баня, установлена теплица, высажены плодовые деревья.
Дом — деревянный, крыша — из шифера. Общая площадь — 24 кв. м. Есть электричество, печное отопление, сезонная вода на участке. Туалет — на улице.
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Подборка дач в направлении электричек из Минска на Осиповичи.
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