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Как выглядят и сколько стоят дачи возле станций электричек на Осиповичи (есть за 3800 долларов)

29.04.2021 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С началом дачного сезона продолжаем поиски дач возле станций электричек — отличный вариант для тех, у кого нет авто. Мы уже рассмотрели направления на Минска на Оршу">Оршу и Барановичи, сегодня узнаем, какие дачи есть, если ехать из Минска на Осиповичи. Все варианты — с электричеством и в шаговой доступности от станций.

Самая дешевая дача

Направление на Осиповичи — более бюджетное, чем на Барановичи и тем более на Оршу. Самая дешевая дача возле станции электричек стоит 3800 долларов. Расположена в СТ «Веленский ветеран» в пяти минутах ходьбы от станции Веленский.


На участке площадью шесть соток построен сарай, высажены плодовые деревья и ягодные кустарники.


Дом — кирпичный, крыша — шиферная. Общая площадь — 46,1 кв. м. Здесь есть электричество, сезонная вода. Туалет — на улице.


Самая дорогая, она же — ближайшая к Минску

Самую дорогую дачу в рассматриваемом направлении мы нашли за 48 тысяч долларов. Расположена она в СТ «Икар», возле станции Колядичи.


Площадь участка — 9,83 сотки. Здесь есть баня, беседка, хозпостройки, высажены плодовые деревья, а также виноград, кусты смородины, крыжовника, малины и декоративные растения.


Дом построен из кирпича, крыша — шиферная. Общая площадь — 206,9 кв. м. Есть все инженерные коммуникации: электричество, газ, сезонная вода, канализация. В цоколе — гараж.



Наиболее удаленная от Минска

Если ехать на электричке из Минска на Осиповичи, то дальше всех от столицы расположена дача в СТ «Сябрынь», в пяти минутах ходьбы от станции Веселовский. Рядом с товариществом — лес. За дачу просят 6650 долларов.



Участок — 4,41 сотки. Здесь построены сарай и баня, установлена теплица, высажены плодовые деревья.


Дом — деревянный, крыша — из шифера. Общая площадь — 24 кв. м. Есть электричество, печное отопление, сезонная вода на участке. Туалет — на улице.


 
Теги: Минск
 
 
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