Стоимость обучения гражданского пилота в Беларуси составит $73 тысячи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 29 – апр Sputnik. Курс подготовки летчика коммерческой авиации в белорусском вузе составит около 191 тысячи рублей. Об этом стало известно во время онлайн-брифинга Белорусской государственной академии авиации (БГАА).

Заоблачная стоимость

Специальность под кодом 1-37 04 04 ("Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации") – новая. Обучать будущих летчиков начнут с 1 сентября 2021 года. Срок подготовки – 4,5 года.

Всего на обучение Белорусская государственная академия авиации в текущем году примет восемь бюджетников, и еще восемь - на платную форму.

Всего получение высшего образования по специальности пилота, которым по окончании будут выданы свидетельства летчика-любителя, а также летчика коммерческой авиации обойдется в сумму около 191 тысячи белорусских рублей (около 73 тысяч долларов). Так, стоимость 1 курса составит – 6 тысяч. 2-го и 3-го – около 54,5 тысяч рублей. 4-го – 76 тысяч.

Обучение включает такие дисциплины как "Авиационный английский язык", "Практическая аэродинамика", "Летно-технические характеристики воздушных судов", "Управления действиями экипажа с учетом человеческого фактора", "Система организации и проведения аварийно-поисковых работ", "Авиационная безопасность" и многие другие. "Аэронавигационное обеспечение полетов", а также некоторые другие занятия будут вестись исключительно на английском языке.

Физическая подготовка и состояние здоровья

На обучения готовы набирать и юношей, и девушек, которые окончили 11 классов. При этом рост претендентов должен быть не менее 160 сантиметров, и не выше – 190. По возрасту ограничений нет. Под запретом татуировки, которые могут быть заметны на участках тела, которые не будет прикрывать служебная форма. Также перед поступлением придется расстаться с пирсингом и тоннелингом.

Первой ступенью для поступления станет заключение врачебно-летной экспертной комиссии. Дорога автоматически закроется, если выясниться, что абитуриенту показана или уже сделана лазерная коррекция зрения.

"Повышенные знания и уровень здоровья – необходимы для освоения неба. И родители, и абитуриенты должны подойти к отбору очень щепетильно. Состояние здоровья должно быть 100%, чтобы потом не списали с 2-3 курса. А также каждый должен отдавать отчет, что в будущем вам предстоит перевозить пассажиров и грузы", – подчеркнул начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

Если врачи подтвердят годность, следующим шагом на пути карьеры летчика станет проверка по физической подготовке. В ее основе испытание на силу, скорость и выносливость. Для экзамена выбраны не самые высокие нормативы. Так, парни для подтверждения кондиция обязаны: подтянуться на перекладине не менее 6 раз, пробежать стометровку за 15,4 секунды, 1,5 километра – с результатом не выше 6 минут 52 секунд.

Девушкам необходимо будет поднять туловище из положения "лежа на спине" – 44 раза, стометровку пробежать за 16,8, преодолеть 1 километр дистанции быстрее, чем за 5 минут 54 секунды.

Дается всего одна попытка. Но если возникнут помехи, оказавшие существенное влияние на выполнение упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение кандидата во время бега, срыв (падение) с гимнастической перекладины, повреждение спортивной обуви во время бега, не позволяющее закончить дистанцию) возможно повторное испытание.

Что еще ждет курсантов во время учебы?

Во время учебы юноши получат возможность получить военно-учетную специальность. Сколько таких парней отберут для подготовки командиров запаса – пока ответить в БГАА затрудняются. Численность курсантов, которые пройдут военную подготовку определит заказ министерства обороны Беларуси.

В учебную программу за 4,5 года включены полеты. По завершении учебы налет составит, как минимум, 150 часов. Обучение будет проводится на одномоторных сверхлегких самолетах зарубежных марок, а в дальнейшем на двухмоторных воздушных судах.

"Заочной формы обучения по данной специальности нет", – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии БГАА Марина Литвина.

"В стоимость обучения включена теоретическая и практическая тренажерная, наземная и летная подготовка. Те, кто имеют первое высшее образование, преимуществ при поступлении в БГАА не имеют. В том числе и те, кто уже связал свою жизнь с авиацией", - уточнила она.

Как ожидается, выпускники – специалисты по "Летной эксплуатации воздушных судов гражданской авиации" – получат распределение на ведущие белорусские авиационные предприятия, среди которых и национальная компания "Белавиа".

Более подробную информацию абитуриенты и родители смогут найти на сайте БГАА.