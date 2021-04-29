ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комаровский: интересные детали нового Закона об автоперевозках

29.04.2021 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Палате представителей Национального собрания РБ открываются слушания по новому Закону об автомобильном транспорте и автоперевозках. 

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Все о транспортном налоге: как начисляется и как платить?

Какие существенные изменения могут появиться в новом законном акте, насколько они упростят условия ведения бизнеса и как отразятся на деятельности заказчиков и исполнителей автоуслуг, об этом зрителям Sputnik рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

"Все вносимые изменения я бы разделил на три блока: то, что касается бизнеса, регулирование разрешительной системы международных автоперевозок грузов и контрольно-надзорная деятельность, которую в данной сфере осуществляет регулятор", - сообщил собеседник Sputnik.

Беседу с депутатом Палаты представителей Национального собрания РБ Игорем Комаровским смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три блока изменений в Закон об автомобильных перевозках - в студии радио Sputnik депутат Палаты представителей Игорь Комаровский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волков заявил о роспуске штабов Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by