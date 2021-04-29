Комаровский: интересные детали нового Закона об автоперевозках

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Палате представителей Национального собрания РБ открываются слушания по новому Закону об автомобильном транспорте и автоперевозках.

Какие существенные изменения могут появиться в новом законном акте, насколько они упростят условия ведения бизнеса и как отразятся на деятельности заказчиков и исполнителей автоуслуг, об этом зрителям Sputnik рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

"Все вносимые изменения я бы разделил на три блока: то, что касается бизнеса, регулирование разрешительной системы международных автоперевозок грузов и контрольно-надзорная деятельность, которую в данной сфере осуществляет регулятор", - сообщил собеседник Sputnik.

Беседу с депутатом Палаты представителей Национального собрания РБ Игорем Комаровским смотрите на Sputnik Беларусь.

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