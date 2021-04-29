﻿ В часы пик в Малиновке возможны пробки — на съездах на МКАД укладывают асфальт. 21.by
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В часы пик в Малиновке возможны пробки — на съездах на МКАД укладывают асфальт

29.04.2021 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второй день продолжается ремонт покрытия на въезде/выезде из города в брестском направлении. Там дорожники сняли верхний слой асфальта и теперь заливают свежий. Естественно, не обошлось без ограничения трафика — появились заторы.





Как и следовало ожидать, наибольшие очереди из машин собираются в часы пик. Однако и в середине рабочего дня «можно постоять» на развязке пр. Дзержинского — МКАД. Известно, что работы ведутся на съездах и подъемах на кольцевую дорогу.







По данным Минской ГАИ, ограничение будет действовать вплоть до утра пятницы 30-го апреля. То есть предполагается, к концу рабочей недели, когда столичные водители направятся за город на уик-энд, дорожники закончат работу.








Водителям следует заранее выбирать маршрут с учетом данной информации.




 
 
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Второй день продолжается ремонт покрытия на въезде/выезде из города в брестском направлении. Там дорожники сняли верхний слой асфальта и теперь заливают свежий....
 
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