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В часы пик в Малиновке возможны пробки — на съездах на МКАД укладывают асфальт
Источник материала: Onliner
Второй день продолжается ремонт покрытия на въезде/выезде из города в брестском направлении. Там дорожники сняли верхний слой асфальта и теперь заливают свежий. Естественно, не обошлось без ограничения трафика — появились заторы.
Как и следовало ожидать, наибольшие очереди из машин собираются в часы пик. Однако и в середине рабочего дня «можно постоять» на развязке пр. Дзержинского — МКАД. Известно, что работы ведутся на съездах и подъемах на кольцевую дорогу.
По данным Минской ГАИ, ограничение будет действовать вплоть до утра пятницы 30-го апреля. То есть предполагается, к концу рабочей недели, когда столичные водители направятся за город на уик-энд, дорожники закончат работу.
Водителям следует заранее выбирать маршрут с учетом данной информации.
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Второй день продолжается ремонт покрытия на въезде/выезде из города в брестском направлении. Там дорожники сняли верхний слой асфальта и теперь заливают свежий....
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