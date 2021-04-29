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Netflix показала трейлер сериала о мальчике с оленьими рогами (видео)

29.04.2021 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Netflix выпустила трейлер сериала «Сладкоежка» (Sweet Tooth), который базируется на одноименной книге во вселенной Vertigo/DC Comics. Главный герой произведения — не совсем обычный мальчик Гас.

Парень родился с необычной мутацией: у него оленьи рога на голове. Сверстники его сторонятся, друзей нет, а еще за мальчиком начинают охотиться из-за его необычного вида. Гас с еще одним героем, выдающимся лучником, отправляется в большое путешествие подальше от преследователей.

Премьера сериала состоится 4 июня, лента будет доступна только на Netflix.

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Netflix выпустила трейлер сериала «Сладкоежка» (Sweet Tooth), который базируется на одноименной книге во вселенной Vertigo/DC Comics. Главный герой произведения — не совсем...
 
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