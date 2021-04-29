Netflix показала трейлер сериала о мальчике с оленьими рогами (видео)

Источник материала: Onliner

Netflix выпустила трейлер сериала «Сладкоежка» (Sweet Tooth), который базируется на одноименной книге во вселенной Vertigo/DC Comics. Главный герой произведения — не совсем обычный мальчик Гас.

Парень родился с необычной мутацией: у него оленьи рога на голове. Сверстники его сторонятся, друзей нет, а еще за мальчиком начинают охотиться из-за его необычного вида. Гас с еще одним героем, выдающимся лучником, отправляется в большое путешествие подальше от преследователей.

Премьера сериала состоится 4 июня, лента будет доступна только на Netflix.