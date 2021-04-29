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Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Она была снесена больше двух веков назад, но до сих пор остается, пожалуй, самой знаменитой тюрьмой прошлого. Связанный с ней сюжет весьма поучителен и актуален до сих пор – поэтому «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает историю Бастилии.

Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

Знаменитое узилище не было самой ужасной тюрьмой того времени. Почему же до основания разрушили именно её, и день, когда это случилось, впоследствии до сих пор являетя главным национальным праздником Франции?

«Бастилия была не простая тюрьма – то был вещественный символ всего старого порядка, по которому неумолимо ударили молот и кирка революции», – сказано в предисловии к российскому изданию воспоминаний Мазера де Латюда, проведшего много лет в этом заведении.

Ассоциация с королевской властью возникла из-за того, что в Бастилию, как правило, сажали не по приговору суда. Основанием служило Lettre de cachet – письмо монарха, который росчерком пера мог отправить за решетку кого угодно. Иногда ведь не до законов.

В Бастилии сидел, например, Франц Мария Аруэ, впоследствии более известный как Вольтер. Он навлек на себя высочайший гнев сатирическим памфлетом о регенте.

Он говорил также в присутствии многих особ, что так как он ничем не может отомстить герцогу Орлеанскому, то не пощадит его, по крайней мере, в своих стихотворениях.

Из протокола о пребывании Вольтера в Бастилии

Впрочем, регент и философ впоследствии помирились. Филипп Орлеанский даже наградил Вольтера золотой медалью и ежегодным вознаграждением как автора популярнейших пьес. А экс-заключенный во время аудиенции попросил герцога «не заботиться впредь о моей квартире».

Монтень, Бомарше, маркиз де Сад... Кто только не «квартировал» в стенах крепости, возведенной еще в 14 веке, но использовавшейся главным образом в качестве тюрьмы. Символично, что её первым узником стал... ее архитектор. Гуго Обрио обвинили в сожительстве с еврейкой, что по тем временам считалось очень не комильфо, и великодушно заменили смертную казнь пожизненным заключением в стенах, им же возведенных.

Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

Когда для монархии дело запахло керосином, Людовику XVI предлагали эффектный план: уничтожить семь башен крепости, а на освободившемся месте поставить памятник королю, который на пьедестале из цепей жестом освободителя протягивает руку к восьмой. Но этот проект не стал приоритетным для самодержца. А зря...

Людовик полагался на «красавцев» в лице наемников из Германии и Швейцарии (тогда еще нельзя было позвонить Владимиру Путину и попросить прислать на помощь российских силовиков). Король сам спровоцировал бунт, уволив популярного премьер-министра Жака Неккера, вместо которого правительство возглавил барон де Бретейль. Последний был настроен крайне решительно: «Если нужно будет сжечь Париж, мы сожжем Париж» – но пробыл на должности лишь 100 часов...

14 июля 1789 года штурм Бастилии возмущенными горожанами положил начало Великой Французской революции.

Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

Жан Пьер Уэль. «Взятие Бастилии»

Такое развитие событий быстро привело короля в чувство. Спустя пару дней Людовик пришел в эпицентр восстания – Парижский муниципалитет – брататься с «острокопытными». Но было уже слишком поздно…

Хотя поначалу казалось, что для монарха всё тоже закончится неплохо. Людовик даже решил устроить год народного единства и возвести на Марсовом поле огромный амфитеатр по этому случаю. А поскольку в тот момент образовался (не)приличный дефицит бюджета, король устроил «субботник» и, засучив рукава, лично принял участие в стройке.   

14 июля 1790-го Людовик прибыл на торжества по случаю национального единения. Собравшиеся ели-пили-танцевали и клялись друг другу в вечной дружбе.

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Но запущенное годом ранее колесо революции уже было не остановить. Через два с половиной года Людовик XVI был казнен по обвинению в заговоре против свободы нации и безопасности государства.  

Причиной революции стало нежелание высших сословий менять устраивавший их порядок вещей. А согласись своевременно Людовик поделиться властью с «буржуйчиками» – глядишь, не только остался бы жив, но и считался бы отцом Первой Французской Республики.

Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

Празднование Дня взятия Бастилии в современном Париже. Фото pinterest.com

Нежелание и неумение вовремя уйти сгубило не одного правителя. Рухнувшая темница похоронила под обломками не узников, а короля.

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Почему день взятия Бастилии стал главным национальным праздником Франции.
 
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