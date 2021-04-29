Тюрьма, похоронившая короля под своими обломками

Источник материала: Салiдарнасць

Она была снесена больше двух веков назад, но до сих пор остается, пожалуй, самой знаменитой тюрьмой прошлого. Связанный с ней сюжет весьма поучителен и актуален до сих пор – поэтому «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает историю Бастилии.





Знаменитое узилище не было самой ужасной тюрьмой того времени. Почему же до основания разрушили именно её, и день, когда это случилось, впоследствии до сих пор являетя главным национальным праздником Франции?

«Бастилия была не простая тюрьма – то был вещественный символ всего старого порядка, по которому неумолимо ударили молот и кирка революции», – сказано в предисловии к российскому изданию воспоминаний Мазера де Латюда, проведшего много лет в этом заведении.

Ассоциация с королевской властью возникла из-за того, что в Бастилию, как правило, сажали не по приговору суда. Основанием служило Lettre de cachet – письмо монарха, который росчерком пера мог отправить за решетку кого угодно. Иногда ведь не до законов.

В Бастилии сидел, например, Франц Мария Аруэ, впоследствии более известный как Вольтер. Он навлек на себя высочайший гнев сатирическим памфлетом о регенте.

Он говорил также в присутствии многих особ, что так как он ничем не может отомстить герцогу Орлеанскому, то не пощадит его, по крайней мере, в своих стихотворениях. Из протокола о пребывании Вольтера в Бастилии

Впрочем, регент и философ впоследствии помирились. Филипп Орлеанский даже наградил Вольтера золотой медалью и ежегодным вознаграждением как автора популярнейших пьес. А экс-заключенный во время аудиенции попросил герцога «не заботиться впредь о моей квартире».

Монтень, Бомарше, маркиз де Сад... Кто только не «квартировал» в стенах крепости, возведенной еще в 14 веке, но использовавшейся главным образом в качестве тюрьмы. Символично, что её первым узником стал... ее архитектор. Гуго Обрио обвинили в сожительстве с еврейкой, что по тем временам считалось очень не комильфо, и великодушно заменили смертную казнь пожизненным заключением в стенах, им же возведенных.





Когда для монархии дело запахло керосином, Людовику XVI предлагали эффектный план: уничтожить семь башен крепости, а на освободившемся месте поставить памятник королю, который на пьедестале из цепей жестом освободителя протягивает руку к восьмой. Но этот проект не стал приоритетным для самодержца. А зря...

Людовик полагался на «красавцев» в лице наемников из Германии и Швейцарии (тогда еще нельзя было позвонить Владимиру Путину и попросить прислать на помощь российских силовиков). Король сам спровоцировал бунт, уволив популярного премьер-министра Жака Неккера, вместо которого правительство возглавил барон де Бретейль. Последний был настроен крайне решительно: «Если нужно будет сжечь Париж, мы сожжем Париж» – но пробыл на должности лишь 100 часов...

14 июля 1789 года штурм Бастилии возмущенными горожанами положил начало Великой Французской революции.





Жан Пьер Уэль. «Взятие Бастилии»

Такое развитие событий быстро привело короля в чувство. Спустя пару дней Людовик пришел в эпицентр восстания – Парижский муниципалитет – брататься с «острокопытными». Но было уже слишком поздно…

Хотя поначалу казалось, что для монарха всё тоже закончится неплохо. Людовик даже решил устроить год народного единства и возвести на Марсовом поле огромный амфитеатр по этому случаю. А поскольку в тот момент образовался (не)приличный дефицит бюджета, король устроил «субботник» и, засучив рукава, лично принял участие в стройке.

14 июля 1790-го Людовик прибыл на торжества по случаю национального единения. Собравшиеся ели-пили-танцевали и клялись друг другу в вечной дружбе.

Но запущенное годом ранее колесо революции уже было не остановить. Через два с половиной года Людовик XVI был казнен по обвинению в заговоре против свободы нации и безопасности государства.

Причиной революции стало нежелание высших сословий менять устраивавший их порядок вещей. А согласись своевременно Людовик поделиться властью с «буржуйчиками» – глядишь, не только остался бы жив, но и считался бы отцом Первой Французской Республики.





Празднование Дня взятия Бастилии в современном Париже. Фото pinterest.com

Нежелание и неумение вовремя уйти сгубило не одного правителя. Рухнувшая темница похоронила под обломками не узников, а короля.