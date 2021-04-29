Студента избили, чтобы записать признание на видео для канала Азаренка

Источник материала: Салiдарнасць

Артем Боярский – 19-летний студент второго курса химфака БГУ.

Прошлой осенью его осудили на 15 суток по «народной» статье 24.23 КоАП, а этой весной – сначала увезли из общежития рано утром и присудили уже 25 суток по той же статье, а потом не выпустили из ИВС, а перевели на Володарку и предъявили обвинения по ст. 361-1 ч.1 Уголовного кодекса. Чтобы получить видео для телеграм-канала Азаренка, где студент признается в администрировании паблика, Артема избили.





Артем Боярский

Химик, играющий Джоплина

Артем родом из Гродно. Он закончил школу с золотой медалью и поступил на химический факультет БГУ.

— У него всегда была мечта – стать не просто ученым-химиком, а приносить своими изобретениями пользу человечеству, — рассказывают родные Артема. — Например, ему интересна тема разработки лекарств: он все переживает, что пока закончит учиться, все лекарства уже придумают и ему ничего не останется.

К этой цели парень шел со школы: дополнительно занимался химией по вечерам и выходным, участвовал в олимпиадах, где интереснее всего ему была практическая часть. В восьмом классе он выступал на республиканской олимпиаде за девятый класс и получил там диплом второй степени.

Второе увлечение Артема — музыка. До 11 класса он занимался в музыкальной школе по классу фортепиано. Полный вариант «Регтайма Кленового Листа» Скотта Джоплина — достаточно сложного технически произведения — мальчик играл чуть ли не с закрытыми глазами с седьмого класса. Также он любит слушать и играть классические произведения Шопена, Бетховена, Дебюсси.

Артему запрещены физические нагрузки: у него дисплазия (недостаточность) аортального клапана, регургитация 1-2степени. Поэтому раз в полгода-год ему необходимо делать УЗИ и следить за динамикой заболевания.

— Он очень отзывчивый человек и добрый человек, — рассказывают родные парня. — У нас достаточно доверительные отношения: с первого курса он почти каждые выходные приезжает домой, даже когда на втором курсе лабораторные занятия поставили на субботу.

Дома он объясняет химию и младшему брату Саше, которому сейчас 14 лет – он ответственно к этому подходит. Во время сессии к нему за помощью обращались даже ребята со старших курсов: он никогда не откажет в помощи. Сейчас однокурсники поддерживают и говорят, что очень скучают по нему.

Полгода преследований

В первый раз Артема задержали 16 ноября после Марша пожилых людей. Но задерживали его не в месте проведения Марша, а когда он уже возвращался в общежитие: на выходе из метро его ждал бус с людьми в черном.

Молодого человека затащили в машину и избивали. И хотя через 15 суток, на которые его осудили, следы побоев не были заметны, он рассказывал маме, что видел у себя синяк под глазом. Кроме этого, у него болели пальцы и челюсть.

— После первого задержания у него был сильный психологический стресс, — вспоминают родные. — Он боялся проезжающих мимо бусов, все время говорил про это. Мы все тогда тяжело переживали это: море слез, бессонные ночи. Но даже после этого Артем сдал сессию на средний балл 9. Мы пережили это.

Но 24 марта, в дни многочисленных превентивных задержаний перед Днем Воли, за Артемом пришли снова: на этот раз в 6.30 утра в общежитие. Ребят положили на пол, но забрали только Артема. Якобы на 11 этаже заметили флаг.

25 марта в телеграм-канале Азаренка появилось видео, на котором Артем признается в администрировании паблика. Чтобы заставить его сказать это на видео, парня били дубинками по спине и ягодицам. Об этом в ходе допроса 19 апреля Артем сообщил адвокату.

Артем должен был выйти на свободу 18 апреля. Но 16 апреля родителям позвонила следователь и сказала, что он задержан как подозреваемый по ст. 361-1 ч.1. Его перевели на Володарку, а 26 апреля предъявили обвинение по этой же статье.

— Сейчас Артем снова простыл: насколько мы поняли — из-за того, что он помыл голову, и его продуло. У него с детства очень тяжело проходит кашель, а лекарства взяли не все. На здоровье членов семьи ситуация тоже сильно сказывается. Передачи сейчас в основном отвозит дедушка Артема, у которого сахарный диабет, а недавно он перенес инфаркт... Какие-то бесконечные слезы текут от этой безысходности: хочешь помочь — и не знаешь, что сделать, — сообщают родные.