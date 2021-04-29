Франция испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Источник материала: АФН

Франция осуществила успешный запуск баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Запуск проведен 28 апреля со стартовой площадки наземного базирования в департаменте Ланди, который на юго-западе страны, по программе ракетных испытаний М51. После успешного выполнения задачи ракета упала в регионе северной Атлантики.

Как подчеркивает оборонное ведомство, испытания проведены без наличия ядерного заряда и в соответствии с международными обязательствами Франции в сфере вооружений.

М51 - французская стратегическая твердотопливная баллистическая ракета, предназначенная для размещения на подводных лодках.

Максимальная дальность пуска - до 10 тыс. км.