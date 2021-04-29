ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Франция испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

29.04.2021 18:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Франция осуществила успешный запуск баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Запуск проведен 28 апреля со стартовой площадки наземного базирования в департаменте Ланди, который на юго-западе страны, по программе ракетных испытаний М51. После успешного выполнения задачи ракета упала в регионе северной Атлантики.

Как подчеркивает оборонное ведомство, испытания проведены без наличия ядерного заряда и в соответствии с международными обязательствами Франции в сфере вооружений.

М51 - французская стратегическая твердотопливная баллистическая ракета, предназначенная для размещения на подводных лодках.

Максимальная дальность пуска - до 10 тыс. км.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция осуществила успешный запуск баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студента избили, чтобы записать признание на видео для канала Азаренка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by