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Телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который публиковал данные силовиков, признали экстремистским
Источник материала: Партизан
А вместе с ним — еще несколько его «дочек»
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова
— Такое решение сегодня, 29 апреля, вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основной «книги», в список запрещенных попали «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».
Причиной такого решения стала публикация информации, в которой выражается неприязнь к госорганам и силовикам. В постах каналов используются презрительные наименования, например, фашисты и каратели:
В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет, — добавила Чемоданова.
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Телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который публиковал данные силовиков, признали экстремистским
А вместе с ним — еще несколько его «дочек»
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