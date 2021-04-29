Телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который публиковал данные силовиков, признали экстремистским

сообщила о пополнении списка экстремистских интернет-ресурсов. Теперь в него включен телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и несколько других источников, связанных с ним: Пресс-секретарь МВД Ольга Чемодановао пополнении списка экстремистских интернет-ресурсов. Теперь в него включен телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и несколько других источников, связанных с ним:

— Такое решение сегодня, 29 апреля, вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основной «книги», в список запрещенных попали «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».

Причиной такого решения стала публикация информации, в которой выражается неприязнь к госорганам и силовикам. В постах каналов используются презрительные наименования, например, фашисты и каратели:

В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет, — добавила Чемоданова.



