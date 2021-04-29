|
ДТП на МКАД — у грузовика отвалились колеса, а легковушка загорелась
Источник материала: Навiны
Два серьезных ДТП случились днем 29 апреля на Минской кольцевой автодороге, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Примерно в 13:40 на внешнем кольце на участке от Долгиновского тракта до деревни Зацень у грузового автофургона «ГАЗ» на ходу отсоединились два задних левых колеса. Грузовик вошел в неуправляемый занос и снес бетонную опору освещения. Пострадавших нет.
А за полтора часа до этого еще одна авария была зафиксирована на внутреннем кольце МКАД на участке между улицами Уборевича и Свислочской.
Легковой «Ситроен» столкнулся с ехавшим попутно трактором. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе «Мерседес», после чего «Ситроен» загорелся.
Очевидцы успели вытащить из машины водителя и пассажира, оба получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)