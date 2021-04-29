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На МКАД у грузовика на ходу отвалились колеса, и он снес столб
Источник материала: Tut.by
Грузовик врезался в столб на столичной кольцевой дороге,
Авария произошла днем 29 апреля. По предварительной информации, 55-летний водитель ГАЗ двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. В какой-то момент у грузовика отвалились два задних левых колеса, поэтому он ушел в неуправляемый занос и врезался в столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
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