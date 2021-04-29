«Минск и так уже потерял часть классных мест». Музей «Страна мини» возвращается после перерыва

Источник материала: Tut.by

Столичный музей «Страна мини» , который в начале апреля ушел в бессрочный отпуск, спустя месяц возвращается к работе: музей миниатюр снова откроется 1 мая. AFISHA.TUT.BY не упустила возможность задать несколько вопросов основателю проекта Евгению Данилику.



Фото: vk.com/belarusmini

«Люди сожалели о бессрочной паузе музея — ее воспринимали как закрытие»

С 5 апреля единственный в Беларуси музей миниатюр «Страна мини» временно закрылся после пяти лет работы. На тот момент команда проекта была не готова комментировать, почему в музее приняли такое решение и когда он заработает снова. А вот теперь основатель проекта Евгений Данилик согласился объяснить, что это было.

— Мы закрылись по ряду причин. Во-первых, с февраля музей готовили к продаже, так как в силу личных обстоятельств в ближайшее время я не смогу им заниматься. Во-вторых, ресурсы музейной команды ограничены, в-третьих, к летнему сезону шла активная подготовка проекта «Туту.бел» для самостоятельных путешествий по Беларуси и прогулок по Минску. Миссии «Страны мини» и «Туту.бел» одинаковые, и я верю, что команда справится [сразу с двумя проектами].

На вопрос о том, почему спустя месяц музей все-таки возвращается, Евгений отвечает, что на это повлияла реакция подписчиков в социальных сетях:

— Когда мы сообщили о бессрочном отпуске, то стали получать огромное количество теплых сообщений, в которых были сожаления: некоторые воспринимали паузу как фактическое закрытие. Было много слов поддержки, и это стало мощнейшим аргументом еще повоевать за музей (смеется).



Фото: vk.com/belarusmini

В сравнении с прошлым годом, говорит Данилик, ситуация с посещаемостью музея принципиально не поменялась. Но позитивная динамика есть, и это мотивирует владельца.

— Безусловно, этого недостаточно, чтобы оплачивать хотя бы аренду с коммуналкой, не говоря про зарплаты, налоги и прочие затраты. Но сейчас хотя бы школы начали интересоваться возможностью посетить музей. Плюс грядут [десятидневные] майские праздники в России, поэтому есть надежда, что музей начнет самоокупаться.

«Сейчас наша задача — восстановить на прежний уровень экскурсии и френдли-сервис»

После месячного перерыва костяк команды «Страны мини» останется прежним, а вот состав экскурсоводов обновится.

— В данный момент перед нами стоит задача восстановить «Страну мини» на прежнем уровне с точки зрения проводимых экскурсий и френдли-сервиса для наших любимых посетителей, а это очень непросто. У нас только базовый регламент 54 страницы, которые нужно знать от и до. Но мы обязательно добавим новый формат проведения экскурсий. К тому же в мае минчане увидят второй квестбук для самостоятельных прогулок по Минску. А пока можно посетить музей либо дистанционно купить квестбук по Минску № 1.



Фото: vk.com/belarusmini

— Раньше вы говорили, что в музейной сфере «появились сложности с арендой». Что-то изменилось?

— С арендой сложности нет сейчас, когда в Минске появилось большое количество помещений (но нам бы переезжать не хотелось, транспортировка всегда плохо сказывается на макетах экспонатов). Количество посетителей снизилось в разы, следовательно катастрофически упала выручка. Вдобавок, существенное увеличение тарифов коммунальных платежей, которые Федерация профсоюзов помогла снивелировать, сделав очень существенную скидку на аренду в первом квартале 2021 года, за что я очень им признателен. С апреля мы — без скидки, с подорожавшими коммунальными тарифами, и для нас это новый вызов.

Евгений добавляет, что сейчас люди думают не о посещении музеев, а о более насущных жизненных вопросах и сложностях в новой реальности.

— Минск и так уже потерял часть классных мест: Музей человека, Галерею «Ў», Музей утюга. Возобновить работу им будет непросто, а оставшиеся учреждения продолжают испытывать огромные сложности. Поэтому очень хочется, чтобы белорусы снова начали ходить в музеи и галереи.

Напомним, что AFISHA.TUT.BY дает скидку 20% на посещение музея «Страна мини». Так, полный билет обойдется вам в 10,40 рубля вместо 13, льготный — 8 рублей вместо 10. Экскурсия по экспозиции с экскурсоводами со скидкой будет стоить 16 рублей (стандартная) или 20,80 рубля (расширенная).