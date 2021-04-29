Нарушение цикла, лишние волосы и другие симптомы синдрома поликистозных яичников

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у врача-гинеколога Марии Такуновой, по каким симптомам можно заподозрить синдром поликистозных яичников и что нужно делать, чтобы не допустить осложнений.

Мария Такунова Врач акушер-гинеколог, врач УЗИ, консультант по грудному вскармливанию, руководитель и лектор семейно-образовательного центра «Лира»

Что такое синдром поликистозных яичников? Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это заболевание, которое включает в себя как минимум два из трех следующих состояний: нарушение менструального цикла. Причем это не просто задержка месячных на плюс-минус пять дней или выпадение только одного цикла, а олигоменорея — менее 8 менструальных циклов в год; гиперандрогения или повышение уровня мужских половых гормонов, которое часто сопровождается избыточным оволосением (усики, волосы по средней линии живота, на передней поверхности бедер), угревой сыпью; поликистоз яичников — состояние, при котором яичники увеличены в объеме и имеют более 12 фолликулов в одном срезе на УЗИ. Важно помнить, что эти признаки могут быть связаны и с другими патологиями или вовсе быть нормой (как лишние волосы у девушек с восточными генами). По одному симптому врач никогда не ставит диагноз СПКЯ. Пока точно неизвестно, почему появляется этот синдром, но одна из возможных теорий — его связь с инсулинорезистентностью. Соответственно, при СПКЯ нарушается обмен глюкозы в организме, клетки становятся нечувствительны к инсулину, что влияет на весь организм в целом. По этой причине у женщин с такой проблемой высок риск развития сахарного диабета второго типа, часто бывает нарушение жирового обмена, в анализе крови на липидный профиль может быть высокий холестерин. Лишний вес (когда индекс массы тела выше 25), абдоминальное ожирение (когда соотношение окружности талии к окружности бедер больше 0,85) — тоже достаточно частый характерный признак этого синдрома. Помимо всего этого еще могут быть жалобы на депрессивное или тревожное состояние.



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Это лечится? Одна из теорий развития СПКЯ предполагает генетическую природу этой болезни. А если заболевание наследственное, оно с человеком навсегда. Нельзя сказать, что оно излечимо, но при этом есть ряд определенных мер, которые помогают женщине нормализовать качество жизни. Здесь самое важное — поставить правильный диагноз. И когда он установлен, с женщиной работает не только гинеколог: она должна обратиться к эндокринологу, терапевту, диетологу, дерматологу, а иногда и к психологу.

В каком возрасте появляются первые признаки СПКЯ? Можно заподозрить первые признаки СПКЯ уже в подростковом возрасте, но поставить такой диагноз достаточно сложно. Во-первых, в течение полутора лет с начала менструации скачки цикла могут быть нормой. Также может быть нормой поликистозное строение яичников и гирсутизм (излишняя волосистость). Если через полтора года нарушение цикла сохраняется, а к этому признаку присоединяется лишний вес и гирсутизм, мы можем заподозрить СПКЯ у подростка. Но более четкий и достоверный диагноз мы ставим у женщины старше 18 лет.

Чем опасен этот синдром? Он опасен развитием сахарного диабета второго типа , метаболического синдрома с дальнейшими его последствиями — болезнями сердечно-сосудистой системы. Если говорить о женской репродуктивной системе, то пациентки могут испытывать сложности с наступлением беременности, потому что при этом синдроме может быть нарушена овуляция. И еще одно состояние, связанное с тем, что не всегда наступает овуляция — изменения в полости матки, гиперплазия (разрастание) эндометрия. Если этими состояниями не заниматься, не контролировать вовремя, у женщины будут наблюдаться кровотечения и даже может развиться рак эндометрия.

Как лечат СПКЯ? Не нужно расстраиваться из-за того, что это неизлечимое заболевание. Есть методы, которые помогают женщине минимизировать риски осложнений и родить. Первое — модификация образа жизни. То есть ведение здорового образа жизни, правильное питание и физическая активность. При избыточном весе из-за СПКЯ иногда этого бывает достаточно, чтобы и нормализовать менструальный цикл, и забеременеть. При нерегулярных месячных, когда поддержания здорового образа жизни недостаточно, женщине могут назначить гормональные таблетки, КОКи. Они улучшают качество жизни, снижают риски возможных кровотечений, профилактируют гиперплазию эндометрия и рак эндометрия. СПКЯ — это многофакторное заболевание, поэтому в случае сложностей со снижением веса женщине стоит проконсультироваться с дерматологом и эндокринологом. Если женщину беспокоят лишние волосы, ей могут назначить гормональные контрацептивы, в составе которых есть прогестероновые компоненты (прогестерон — половой гормон, оказывающий влияние на менструальный цикл и беременность. — Прим. TUT.BY) либо отдельные негормональные препараты, обладающие антиандрогенной активностью. Они обладают антиандрогенной эффективностью, то есть снижают или подавляют выработку мужских гормонов, улучшая состояние кожи и снижая интенсивность волос на теле. Правда, ждать эффекта от приемов таких препаратов, скорее всего, придется не меньше года — это очень долго. Поэтому, если у женщины есть жалобы на нежелательные волосы, ей вполне могут помочь лазерная эпиляция, походы к косметологу и дерматологу.



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Если показаны гормональные лекарства, значит ли это, что нужно принимать их всю жизнь? Во-первых, не всегда у женщины с СПКЯ есть нарушения менструального цикла, и в таких случаях гормональные препараты врач может и не назначить. Если же не получается нормализовать цикл с помощью модификации образа жизни и правильного питания, тогда могут быть показаны эти препараты с целью профилактики проблем полости матки. КОКи, если их назначил врач, нужно принимать до того момента, пока женщина не решит планировать беременность.

Как проходит беременность у женщин с СПКЯ? Здесь очень важно понимать, что СПКЯ не равно бесплодие. Я часто слышу подобные страхи от пациенток, но есть исследование, которое показало, что количество детей у женщин с СПКЯ и без старше 35 лет — одинаковое. То есть первые тоже имеют возможность забеременеть самостоятельно или с помощью акушера-гинеколога, который будет индуцировать овуляцию. Когда беременность наступает, женщина с этим синдромом находится в определенной категории наблюдения, потому что во время беременности у нее повышен риск развития гестационного сахарного диабета. Также мы оцениваем риск гестационной артериальной гипертензии и обязательно рекомендуем сделать глюкозотолерантный тест на сроке 24−28 недель беременности, чтобы вовремя поставить диагноз. Также у женщин с синдромом поликистозных яичников часто бывают потери беременности на ранних сроках. Беременным женщинам с СПКЯ нужно как никому другому следить за своим питанием и образом жизни, чтобы не набирать слишком много веса. Если все это делать, беременность проходит хорошо.