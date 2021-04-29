Нарушение цикла, лишние волосы и другие симптомы синдрома поликистозных яичников

HEALTH.TUT.BY узнал у врача-гинеколога Марии Такуновой, по каким симптомам можно заподозрить синдром поликистозных яичников и что нужно делать, чтобы не допустить осложнений.
Мария ТакуноваВрач акушер-гинеколог, врач УЗИ, консультант по грудному вскармливанию, руководитель и лектор семейно-образовательного центра «Лира»
Что такое синдром поликистозных яичников?
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это заболевание, которое включает в себя как минимум два из трех следующих состояний:
нарушение менструального цикла. Причем это не просто задержка месячных на плюс-минус пять дней или выпадение только одного цикла, а олигоменорея — менее 8 менструальных циклов в год;
гиперандрогения или повышение уровня мужских половых гормонов, которое часто сопровождается избыточным оволосением (усики, волосы по средней линии живота, на передней поверхности бедер), угревой сыпью;
поликистоз яичников — состояние, при котором яичники увеличены в объеме и имеют более 12 фолликулов в одном срезе на УЗИ.
Важно помнить, что эти признаки могут быть связаны и с другими патологиями или вовсе быть нормой (как лишние волосы у девушек с восточными генами). По одному симптому врач никогда не ставит диагноз СПКЯ.
Пока точно неизвестно, почему появляется этот синдром, но одна из возможных теорий — его связь с инсулинорезистентностью. Соответственно, при СПКЯ нарушается обмен глюкозы в организме, клетки становятся нечувствительны к инсулину, что влияет на весь организм в целом. По этой причине у женщин с такой проблемой высок риск развития сахарного диабета второго типа, часто бывает нарушение жирового обмена, в анализе крови на липидный профиль может быть высокий холестерин.
Лишний вес (когда индекс массы тела выше 25), абдоминальное ожирение (когда соотношение окружности талии к окружности бедер больше 0,85) — тоже достаточно частый характерный признак этого синдрома. Помимо всего этого еще могут быть жалобы на депрессивное или тревожное состояние.
Это лечится?
Одна из теорий развития СПКЯ предполагает генетическую природу этой болезни. А если заболевание наследственное, оно с человеком навсегда. Нельзя сказать, что оно излечимо, но при этом есть ряд определенных мер, которые помогают женщине нормализовать качество жизни.
Здесь самое важное — поставить правильный диагноз. И когда он установлен, с женщиной работает не только гинеколог: она должна обратиться к эндокринологу, терапевту, диетологу, дерматологу, а иногда и к психологу.
В каком возрасте появляются первые признаки СПКЯ?
Можно заподозрить первые признаки СПКЯ уже в подростковом возрасте, но поставить такой диагноз достаточно сложно. Во-первых, в течение полутора лет с начала менструации скачки цикла могут быть нормой. Также может быть нормой поликистозное строение яичников и гирсутизм (излишняя волосистость).
Если через полтора года нарушение цикла сохраняется, а к этому признаку присоединяется лишний вес и гирсутизм, мы можем заподозрить СПКЯ у подростка. Но более четкий и достоверный диагноз мы ставим у женщины старше 18 лет.
Если говорить о женской репродуктивной системе, то пациентки могут испытывать сложности с наступлением беременности, потому что при этом синдроме может быть нарушена овуляция.
И еще одно состояние, связанное с тем, что не всегда наступает овуляция — изменения в полости матки, гиперплазия (разрастание) эндометрия. Если этими состояниями не заниматься, не контролировать вовремя, у женщины будут наблюдаться кровотечения и даже может развиться рак эндометрия.
Как лечат СПКЯ?
Не нужно расстраиваться из-за того, что это неизлечимое заболевание. Есть методы, которые помогают женщине минимизировать риски осложнений и родить.
Первое — модификация образа жизни. То есть ведение здорового образа жизни, правильное питание и физическая активность. При избыточном весе из-за СПКЯ иногда этого бывает достаточно, чтобы и нормализовать менструальный цикл, и забеременеть.
При нерегулярных месячных, когда поддержания здорового образа жизни недостаточно, женщине могут назначить гормональные таблетки, КОКи. Они улучшают качество жизни, снижают риски возможных кровотечений, профилактируют гиперплазию эндометрия и рак эндометрия.
СПКЯ — это многофакторное заболевание, поэтому в случае сложностей со снижением веса женщине стоит проконсультироваться с дерматологом и эндокринологом.
Если женщину беспокоят лишние волосы, ей могут назначить гормональные контрацептивы, в составе которых есть прогестероновые компоненты (прогестерон — половой гормон, оказывающий влияние на менструальный цикл и беременность. — Прим. TUT.BY) либо отдельные негормональные препараты, обладающие антиандрогенной активностью. Они обладают антиандрогенной эффективностью, то есть снижают или подавляют выработку мужских гормонов, улучшая состояние кожи и снижая интенсивность волос на теле.
Правда, ждать эффекта от приемов таких препаратов, скорее всего, придется не меньше года — это очень долго. Поэтому, если у женщины есть жалобы на нежелательные волосы, ей вполне могут помочь лазерная эпиляция, походы к косметологу и дерматологу.
Если показаны гормональные лекарства, значит ли это, что нужно принимать их всю жизнь?
Во-первых, не всегда у женщины с СПКЯ есть нарушения менструального цикла, и в таких случаях гормональные препараты врач может и не назначить. Если же не получается нормализовать цикл с помощью модификации образа жизни и правильного питания, тогда могут быть показаны эти препараты с целью профилактики проблем полости матки.
КОКи, если их назначил врач, нужно принимать до того момента, пока женщина не решит планировать беременность.
Как проходит беременность у женщин с СПКЯ?
Здесь очень важно понимать, что СПКЯ не равно бесплодие. Я часто слышу подобные страхи от пациенток, но есть исследование, которое показало, что количество детей у женщин с СПКЯ и без старше 35 лет — одинаковое. То есть первые тоже имеют возможность забеременеть самостоятельно или с помощью акушера-гинеколога, который будет индуцировать овуляцию.
Когда беременность наступает, женщина с этим синдромом находится в определенной категории наблюдения, потому что во время беременности у нее повышен риск развития гестационного сахарного диабета. Также мы оцениваем риск гестационной артериальной гипертензии и обязательно рекомендуем сделать глюкозотолерантный тест на сроке 24−28 недель беременности, чтобы вовремя поставить диагноз.
Также у женщин с синдромом поликистозных яичников часто бывают потери беременности на ранних сроках.
Беременным женщинам с СПКЯ нужно как никому другому следить за своим питанием и образом жизни, чтобы не набирать слишком много веса. Если все это делать, беременность проходит хорошо.