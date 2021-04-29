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Независимые профсоюзы хотели провести в Минске митинг на 1 мая. Что ответил Мингорисполком

29.04.2021 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком отказал независимым профсоюзам в проведении митинга 1 мая в парке Дружбы народов. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов. Причины — нарушение сроков подачи заявки о проведении массового мероприятия (хотя профсоюзы утверждают, что это не так), COVID-19, отсутствие документов о заключении договоров на охрану, медобслуживание и уборку территории.


Разрешенный митинг независимых профсоюзов 1 мая 2018 года. Фото: bkdp.org

Белорусский конгресс демократических профсоюзов подавал заявку на проведение митинга 1 мая в парке Дружбы народов в Минске, с 14.00 до 16.00, численность участников — до 2000 человек. В Мингорисполкоме эту заявку отклонили.

В Мингорисполкоме ссылаются на то, что заявление о проведении митинга поступило в исполком с нарушением срока подачи заявления — не позднее 15 дней до предполагаемой даты проведения мероприятия. Оно было зарегистрировано 19 апреля. Однако в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов утверждают, что заявку на проведение митинга отправили по электронной почте 16 апреля. Также в Мингорисполкоме сообщают, что у них нет документов, подтверждающих, что организаторы массового мероприятия заключили договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, уборке территории. Помимо этого, Белорусский конгресс демократических профсоюзов указал «на организацию и проведение не только митинга, но и демонстрации, т.е. двух массовых мероприятий».

— В связи с изложенным, в целях минимизации и сокращения распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, на основании действующих рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь и соответствующего решения Мингорисполкома по санитарно-эпидемиологическому благополучию считаем нежелательным проведение массовых мероприятий 01.05.2021, — говорится в ответе Мингорсиполкома на заявку независимых профсоюзов.


Фото: Белорусский конгресс демократических профсоюзов

Фото: Белорусский конгресс демократических профсоюзов

В 2018 году Белорусский конгресс демократических профсоюзов получил разрешение Мингорисполкома на проведение первомайского митинга, в 2017 и 2019 годах заявки также были отклонены.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком отказал независимым профсоюзам в проведении митинга на площади Дружбы народов 1 мая. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Белорусском конгрессе...
 
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