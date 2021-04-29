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Лукашенко подписал указ о проектировании железной дороги до аэропорта

29.04.2021 18:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал указ №165 «О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения». Он среди прочего предусматривает, что в 2021—2023 годах будет подготовлена проектная документация по скоростному пассажирскому сообщению между Минском и аэропортом.

Как сообщалось ранее, согласно предварительному проекту на участке железной дороги от Степянки до Городища собираются провести третий главный путь вдоль уже двух существующих. Для этого расширят мосты и путепроводы, удлинят водопроводные трубы. От Городища до Национального аэропорта проложат однопутный железнодорожный участок вдоль автомобильный трассы М2 — около 18 км. Возведут путепроводы, мост через реку Уша, водопропускные трубы. Здесь же появится и новый остановочный пункт — «Индустриальный парк „Великий камень“».

Считалось, что протяженность всего маршрута составит 41,8 км, а добраться из Минска до аэропорта можно будет за 30—35 минут.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ №165 «О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения». Он среди прочего предусматривает, что в 2021—2023...
 
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