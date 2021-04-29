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Лукашенко подписал указ о проектировании железной дороги до аэропорта
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подписал указ №165 «О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения». Он среди прочего предусматривает, что в 2021—2023 годах будет подготовлена проектная документация по скоростному пассажирскому сообщению между Минском и аэропортом.
Как
Считалось, что протяженность всего маршрута составит 41,8 км, а добраться из Минска до аэропорта можно будет за 30—35 минут.
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