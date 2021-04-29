На МКАД у грузовика отвалились колеса — он врезался в столб

Источник материала: Onliner

В ГАИ рассказали о дорожно-транспортном происшествии на МКАД: у грузовика отсоединились колеса, в результате чего он врезался в столб. Пострадавших в ДТП нет, а вот транспортное средство, понятное дело, получило механические повреждения. И столб переломился и рухнул.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, инцидент случился сегодня около 13:40.

— 55-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. По предварительной информации, в какой-то момент на ходу у грузовика отсоединились два задних левых колеса — автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на опору освещения, — рассказали в Госавтоинспекции.









По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.

















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