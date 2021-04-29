ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей — Euronews: «Действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми»

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД Беларуси — о массовых репрессиях после президентских выборов.

Макей — Euronews: «Действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми»

Фото Наша Ніва

Отвечая на вопрос журналиста Euronews о том, сожалеет ли Владимир Макей о действиях властей после 9 августа, глава МИД, в частности заявил:

— Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми.

На карту была поставлена ​​судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов на другую чашу весов, то, о чем вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности. и суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти.

По словам Макея, ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась, и никаких протестов не происходит.

— Что касается тех лиц, которые были задержаны в прошлом, я должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и нарушения прав. Например, я думаю, что в странах Евросоюза эти террористические преступления будут оцениваться по-разному, с поджогами зданий, взрывами автомобилей и т. д.

Было 10 случаев перекрытия железнодорожных путей и огромное количество пробок. Все это политически мотивировано.

Это также явно связано с нарушениями конкретного законодательства Республики Беларусь, такие как нападения на сотрудников полиции и угрозы членам семей государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, включая детей. Все это подлежит уголовному наказанию в наших странах. Точно так же мы поступаем и в Беларуси.

Так что вопрос не в том, что кого-то необоснованно задерживают. Те, кто был задержан несправедливо, освобождены и находятся на свободе. Что касается задержанных, то они предстают перед судом и будут наказаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси — о массовых репрессиях после президентских выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД у грузовика отвалились колеса — он врезался в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by