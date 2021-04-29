Макей — Euronews: «Действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД Беларуси — о массовых репрессиях после президентских выборов.





Фото Наша Ніва

Отвечая на вопрос журналиста Euronews о том, сожалеет ли Владимир Макей о действиях властей после 9 августа, глава МИД, в частности заявил :

— Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми.

На карту была поставлена ​​судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов на другую чашу весов, то, о чем вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности. и суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти.

По словам Макея, ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась, и никаких протестов не происходит.

— Что касается тех лиц, которые были задержаны в прошлом, я должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и нарушения прав. Например, я думаю, что в странах Евросоюза эти террористические преступления будут оцениваться по-разному, с поджогами зданий, взрывами автомобилей и т. д.

Было 10 случаев перекрытия железнодорожных путей и огромное количество пробок. Все это политически мотивировано.

Это также явно связано с нарушениями конкретного законодательства Республики Беларусь, такие как нападения на сотрудников полиции и угрозы членам семей государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, включая детей. Все это подлежит уголовному наказанию в наших странах. Точно так же мы поступаем и в Беларуси.

Так что вопрос не в том, что кого-то необоснованно задерживают. Те, кто был задержан несправедливо, освобождены и находятся на свободе. Что касается задержанных, то они предстают перед судом и будут наказаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.