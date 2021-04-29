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ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса

29.04.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса. Эксперты помогут предпринимателям лучше разобраться в ключевых областях — от налогообложения до маркетинга и риск-менеджмента.

Новая инициатива ПРООН направлена на преодоление последствий пандемии для малого и среднего бизнеса в Минске и регионах.

ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса

Консультации организованы в формате индивидуальных онлайн-сессий с экспертами. ПРООН поможет предпринимателям разобраться в наиболее острых вопросах, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия во время пандемии.

Среди ключевых вызовов — управление персоналом в удаленном формате, особенности стратегического планирования в период кризиса, эффективная и недорогая автоматизация внутренних процессов и введение электронного документооборота.

Помимо этого, к экспертам можно обратиться по любым другим вопросам бизнес-менеджмента: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке бизнеса и другим.

Бесплатные консультации будут полезны для индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса, а также для руководителей, финансовых и кадровых специалистов. Получить консультации можно онлайн из любой точки Беларуси.

Для записи на консультации нужно оставить заявку на сайте инициативы. Помимо дистанционных ответов по операционной или финансовой деятельности, можно запросить комплекс индивидуальных рекомендаций — инструкций по созданию или повышению результативности бизнеса.

«Период пандемии COVID-19 стал серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса, в том числе и в Беларуси. Сейчас как никогда важны профессиональные консультации. Мы помогаем предпринимателям адаптироваться к новым условиям и сделать их бизнес более устойчивым к возможным кризисным ситуациям в будущем. Сейчас они могут бесплатно получить ответ на насущный вопрос или пройти серию индивидуальных консультаций. Наша поддержка выходит за рамки теоретических советов. Она строится на конкретных решениях, помогающих создавать новые и улучшать существующие бизнес-процессы», — отметил координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.

 

Поддержка малого и среднего бизнеса в период кризиса — одно из направлений, которое реализуется в рамках инициативы ПРООН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси.

В качестве экспертов для оказания индивидуальных консультаций предпринимателям ПРООН задействовала компанию ASER.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Минск
 
 
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ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса. Эксперты помогут предпринимателям лучше разобраться в ключевых областях — от налогообложения...
 
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