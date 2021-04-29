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ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса
Источник материала: Навiны
ПРООН запустила бесплатные консультации для белорусского бизнеса. Эксперты помогут предпринимателям лучше разобраться в ключевых областях — от налогообложения до маркетинга и риск-менеджмента.
Новая инициатива ПРООН направлена на преодоление последствий пандемии для малого и среднего бизнеса в Минске и регионах.
Консультации организованы в формате индивидуальных онлайн-сессий с экспертами. ПРООН поможет предпринимателям разобраться в наиболее острых вопросах, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия во время пандемии.
Среди ключевых вызовов — управление персоналом в удаленном формате, особенности стратегического планирования в период кризиса, эффективная и недорогая автоматизация внутренних процессов и введение электронного документооборота.
Помимо этого, к экспертам можно обратиться по любым другим вопросам бизнес-менеджмента: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке бизнеса и другим.
Бесплатные консультации будут полезны для индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса, а также для руководителей, финансовых и кадровых специалистов. Получить консультации можно онлайн из любой точки Беларуси.
Для записи на консультации нужно
«Период пандемии COVID-19 стал серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса, в том числе и в Беларуси. Сейчас как никогда важны профессиональные консультации. Мы помогаем предпринимателям адаптироваться к новым условиям и сделать их бизнес более устойчивым к возможным кризисным ситуациям в будущем. Сейчас они могут бесплатно получить ответ на насущный вопрос или пройти серию индивидуальных консультаций. Наша поддержка выходит за рамки теоретических советов. Она строится на конкретных решениях, помогающих создавать новые и улучшать существующие бизнес-процессы», — отметил координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.
Поддержка малого и среднего бизнеса в период кризиса — одно из направлений, которое реализуется в рамках инициативы ПРООН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси.
В качестве экспертов для оказания индивидуальных консультаций предпринимателям ПРООН задействовала компанию ASER.
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