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В Ивьевском районе Citroen сбил велосипедиста. Мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
Велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в Ивьевском районе,
По информации инспекторов, утром 29 апреля вблизи деревни Кудейшы 36-летний водитель Citroen сбил 46-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля и в непосредственной близости перед транспортным средством выехал на середину проезжей части дороги.
В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
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Велосипедист ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля и в непосредственной близости перед транспортным средством выехал на середину проезжей...
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