ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ивьевском районе Citroen сбил велосипедиста. Мужчина в реанимации

29.04.2021 19:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в Ивьевском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, утром 29 апреля вблизи деревни Кудейшы 36-летний водитель Citroen сбил 46-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля и в непосредственной близости перед транспортным средством выехал на середину проезжей части дороги.

В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипедист ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля и в непосредственной близости перед транспортным средством выехал на середину проезжей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елфимов: в Чистый четверг ― об информационной грязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by