В Ивьевском районе Citroen сбил велосипедиста. Мужчина в реанимации

Источник материала: Tut.by

Велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в Ивьевском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, утром 29 апреля вблизи деревни Кудейшы 36-летний водитель Citroen сбил 46-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля и в непосредственной близости перед транспортным средством выехал на середину проезжей части дороги.

В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

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