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Елфимов: в Чистый четверг ― об информационной грязи

29.04.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

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Кривошеев: у блогеров ― своя цензура, это "казнь цифровым способом"

― "развенчай кумира и завали звезду" - что кроется под спудом современной журналистики?

— школьника, абитуриента и студента сегодня воспитывает не семья и не учитель, а сеть;

― современное общество губит культ потребления, цинизм и национализм;

― планы госпереворота в Беларуси: серьезные планы и "безобидные" образы;

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием доцента факультета журналистики БГУ, политического эксперта Вадима Елфимова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием доцента факультета журналистики БГУ, политического эксперта Вадима Елфимова.
 
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