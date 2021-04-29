|
Елфимов: в Чистый четверг ― об информационной грязи
29.04.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― "развенчай кумира и завали звезду" - что кроется под спудом современной журналистики?
— школьника, абитуриента и студента сегодня воспитывает не семья и не учитель, а сеть;
― современное общество губит культ потребления, цинизм и национализм;
― планы госпереворота в Беларуси: серьезные планы и "безобидные" образы;
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием доцента факультета журналистики БГУ, политического эксперта Вадима Елфимова смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием доцента факультета журналистики БГУ, политического эксперта Вадима Елфимова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)