Елфимов: в Чистый четверг ― об информационной грязи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― "развенчай кумира и завали звезду" - что кроется под спудом современной журналистики?

— школьника, абитуриента и студента сегодня воспитывает не семья и не учитель, а сеть;

― современное общество губит культ потребления, цинизм и национализм;

― планы госпереворота в Беларуси: серьезные планы и "безобидные" образы;

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием доцента факультета журналистики БГУ, политического эксперта Вадима Елфимова смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: