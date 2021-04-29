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«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

29.04.2021 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это могли быть кадры из кино, но все случилось в реальности: 12-летний Рома вынес из горящего дома двухлетнего брата Ваню, и сейчас вся деревня Сидоровичи в Мядельском районе обсуждает эту историю. Люди хотят верить в лучшее и в то, что мальчику, получившему сильные ожоги, помогут. Мистика или нет, но страшные пожары в этой деревне были и раньше.

«Вышел буквально из огня»

Как именно все произошло, до сих пор непонятно. Рома и Ваня вечером 28 апреля были дома, Миша — у друзей родителей на этой же улице. Отчим Алексей поехал забирать маму Марию из санатория, где она работает. Говорят, взрослых не было дома минут 10—20. Когда вернулись, все было в огне.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Дом, где жила семья, практически уничтожен. Видны обгоревшая коляска, мебель, часть кровати. Из того, что можно будет взять в жизнь «после пожара», здесь только собаки.









«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)
«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)
«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Александр живет рядом и был первым, кто заметил пожар и вызвал спасателей.

— Сначала пропал Wi-Fi, потом слышу, что нет обычного гула, значит, отопление отключилось. Затем услышал треск и сразу понял: пожар. Год назад у них был такой же пожар, но, к счастью, горел только сарай.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

— Знаю, что у них дети, поэтому сразу бросился к дому. Оттуда уже успел выйти Рома с малышом, которого он не мог держать — так руки обгорели, — не сдерживает слез мужчина. — Там же есть и третий ребенок, хотел броситься за ним, но Рома сказал, что его не было дома.

До того как потерять сознание, Рома только успел попросить воды.

— У меня жена врач, я успел позвонить ей, она сказала, что нужно поливать обожженные места и говорить с ним. Спрашиваю: «Рома, как вообще?» Но что он мог уже в таком состоянии ответить?

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)
«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Александр говорит, что мальчик, по-видимому, выбил окно, так как огонь, скорее всего, начался с кухни и он не смог выйти через дверь.

— Он был в царапинах и стекле, и окно разбито. Похоже, что до этого пытался тушить огонь сам. Спас братика — герой, конечно. Хорошо, что с этим ребенком все нормально.

Недалеко от дома, где произошел пожар, живет Ольга Сергеевна.

— У нас тут часто пожары случаются, уже было такое, что человек сгорел. Сама как раз была на кладбище, когда услышала пожарные машины.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Еще подумала: «Хоть бы не в нашу деревню». А вот как оно случилось… Мальчик этот хороший, когда внучка приезжала, всегда гуляли с ним.

«Увлекался спортом, с ним не было проблем»

В занарочской школе, куда ходит Рома, учителя и родители других учеников уже собирают помощь для семьи.

 Активный ребенок, участвовал во всех спортивных соревнованиях. На фоне других шестиклассников выделялся ростом, мог за себя постоять, но никогда не устраивал драк, очень хороший мальчик, средний балл 6,8. Конечно, у всех шок, что так могло произойти, — говорит директор школы Виктория Кумище.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Показывает фото спортивных соревнований, успехами ребят в которых гордится школа: Рома побеждал на районных соревнованиях «Снежный снайпер», он член школьной команды по волейболу, побеждал в легкоатлетическом кроссе, участвовал в соревнованиях по мини-футболу.

Со слов директора школы, с родителями тоже никогда не возникало проблем, они всегда охотно шли на контакт.

«Он крепкий парень, точно будет бороться»

У мамы Ромы Марии постоянно звонит мобильный телефон. У входа в приемное отделение мядельской больницы она сквозь слезы говорит близким и незнакомым, которые хотят предложить ей свою помощь, что пока главное — это доставка Ромы в Минск. Остальное потом. Она растила его сначала одна, потом появился второй муж и двое детей.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

— Ромка в шестом классе, а рост уже 1,65 метра, как и я. Самостоятельный с детства, как это могло случиться? — говорит Мария. — Когда ехали вчера в скорой, он еще что-то говорил, а сейчас даже не знаем, что будет. Просто между жизнью и смертью. Но врачи говорят, что всех уже на уши поставили, будут делать все.

«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Эту ночь семья проведет у родных, где будут жить потом, решат позже.

- Когда был первый пожар, Леша чудом спас собак, сам сарай весь сгорел. Сейчас Леша меня везти к дому не хочет, чтобы я его видела. Хотя дело, конечно, не в доме, сейчас надо быть сильной ради всех детей. Я просто уже не могу плакать.

Скорая с Ромой медленно выезжает за ворота мядельской больницы, за ним из Минска отправили борт МЧС. Вертолет улетает в Республиканский ожоговый центр БСМП, оставляя родителей одних.



«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)
«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Завтра Мария тоже поедет в Минск, чтобы быть если не рядом, то хотя бы близко.

Республиканский центр организации медицинского реагирования совместно с МЧС осуществил экстренную доставку в Минск (вертолетом c медицинским модулем) мальчика из Мядельской ЦРБ в Республиканский ожоговый центр БСМП.

При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения — 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

 
Теги: Минск
 
 
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Это могли быть кадры из кино, но все случилось в реальности: 12-летний Рома вынес из горящего дома двухлетнего брата Ваню, и сейчас вся деревня Сидоровичи в...
 
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