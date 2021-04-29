«Рома просто обязан выкарабкаться». Он вынес малыша из огня, а теперь будут спасать его самого (видео)

Источник материала: Onliner Это могли быть кадры из кино, но все случилось в реальности: 12-летний Рома вынес из горящего дома двухлетнего брата Ваню, и сейчас вся деревня Сидоровичи в Мядельском районе обсуждает эту историю. Люди хотят верить в лучшее и в то, что мальчику, получившему сильные ожоги, помогут. Мистика или нет, но страшные пожары в этой деревне были и раньше.

«Вышел буквально из огня»

Как именно все произошло, до сих пор непонятно. Рома и Ваня вечером 28 апреля были дома, Миша — у друзей родителей на этой же улице. Отчим Алексей поехал забирать маму Марию из санатория, где она работает. Говорят, взрослых не было дома минут 10—20. Когда вернулись, все было в огне.





Дом, где жила семья, практически уничтожен. Видны обгоревшая коляска, мебель, часть кровати. Из того, что можно будет взять в жизнь «после пожара», здесь только собаки.































Александр живет рядом и был первым, кто заметил пожар и вызвал спасателей.

— Сначала пропал Wi-Fi, потом слышу, что нет обычного гула, значит, отопление отключилось. Затем услышал треск и сразу понял: пожар. Год назад у них был такой же пожар, но, к счастью, горел только сарай.





— Знаю, что у них дети, поэтому сразу бросился к дому. Оттуда уже успел выйти Рома с малышом, которого он не мог держать — так руки обгорели, — не сдерживает слез мужчина. — Там же есть и третий ребенок, хотел броситься за ним, но Рома сказал, что его не было дома.

До того как потерять сознание, Рома только успел попросить воды.

— У меня жена врач, я успел позвонить ей, она сказала, что нужно поливать обожженные места и говорить с ним. Спрашиваю: «Рома, как вообще?» Но что он мог уже в таком состоянии ответить?









Александр говорит, что мальчик, по-видимому, выбил окно, так как огонь, скорее всего, начался с кухни и он не смог выйти через дверь.

— Он был в царапинах и стекле, и окно разбито. Похоже, что до этого пытался тушить огонь сам. Спас братика — герой, конечно. Хорошо, что с этим ребенком все нормально.

Недалеко от дома, где произошел пожар, живет Ольга Сергеевна.

— У нас тут часто пожары случаются, уже было такое, что человек сгорел. Сама как раз была на кладбище, когда услышала пожарные машины.





Еще подумала: «Хоть бы не в нашу деревню». А вот как оно случилось… Мальчик этот хороший, когда внучка приезжала, всегда гуляли с ним.

«Увлекался спортом, с ним не было проблем»

В занарочской школе, куда ходит Рома, учителя и родители других учеников уже собирают помощь для семьи.

— Активный ребенок, участвовал во всех спортивных соревнованиях. На фоне других шестиклассников выделялся ростом, мог за себя постоять, но никогда не устраивал драк, очень хороший мальчик, средний балл 6,8. Конечно, у всех шок, что так могло произойти, — говорит директор школы Виктория Кумище.





Показывает фото спортивных соревнований, успехами ребят в которых гордится школа: Рома побеждал на районных соревнованиях «Снежный снайпер», он член школьной команды по волейболу, побеждал в легкоатлетическом кроссе, участвовал в соревнованиях по мини-футболу.

Со слов директора школы, с родителями тоже никогда не возникало проблем, они всегда охотно шли на контакт.

«Он крепкий парень, точно будет бороться»

У мамы Ромы Марии постоянно звонит мобильный телефон. У входа в приемное отделение мядельской больницы она сквозь слезы говорит близким и незнакомым, которые хотят предложить ей свою помощь, что пока главное — это доставка Ромы в Минск. Остальное потом. Она растила его сначала одна, потом появился второй муж и двое детей.





— Ромка в шестом классе, а рост уже 1,65 метра, как и я. Самостоятельный с детства, как это могло случиться? — говорит Мария. — Когда ехали вчера в скорой, он еще что-то говорил, а сейчас даже не знаем, что будет. Просто между жизнью и смертью. Но врачи говорят, что всех уже на уши поставили, будут делать все.





Эту ночь семья проведет у родных, где будут жить потом, решат позже.

- Когда был первый пожар, Леша чудом спас собак, сам сарай весь сгорел. Сейчас Леша меня везти к дому не хочет, чтобы я его видела. Хотя дело, конечно, не в доме, сейчас надо быть сильной ради всех детей. Я просто уже не могу плакать.

Скорая с Ромой медленно выезжает за ворота мядельской больницы, за ним из Минска отправили борт МЧС. Вертолет улетает в Республиканский ожоговый центр БСМП, оставляя родителей одних.















Завтра Мария тоже поедет в Минск, чтобы быть если не рядом, то хотя бы близко.

Республиканский центр организации медицинского реагирования совместно с МЧС осуществил экстренную доставку в Минск (вертолетом c медицинским модулем) мальчика из Мядельской ЦРБ в Республиканский ожоговый центр БСМП.

При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения — 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.