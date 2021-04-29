«Разбили мне бровь, били электрошокером, забрызгали перцовым баллоном». Как политзаключенного доставляли в суд

Источник материала: Салiдарнасць

С утра 28 апреля судебное заседание по брестским «массовым беспорядкам» пошло не по плану: не привезли одного из обвиняемых. Причиной суд назвал состояние здоровья Михаила Калишука.

Ко второй половине дня политзаключенного все же привезли в суд, пишет телеграм-канал «Вясна. Брэст». Вот что он рассказал судье Грушко о том, что произошло утром 28 апреля:

— Еще на прошлом заседании этот [конвоир] начал меня оскорблять. Сегодня же мы ехали — он оскорблял меня и мою мать. Вот, именно он. Дедушка [еще] один держал, сотрудник, тоже оскорблял. [...]

Я отказался только один раз, чтобы вел меня конкретно он. Потому что именно он мне ломает руки. Вот этот, коротышка. И вот после заломанных рук, не знаю... Надо как-то зафиксировать эти побои. Разбили мне потом они вместе с дедушкой бровь, били электрошокером, забрызгали перцовым баллоном. И закинули [в спецбокс], — рассказал на судебном процессе Калишук.

— Вы, по сути, не хотели ехать. Просто что они... — начал говорить судья Грушко.

— Отказался я только один раз, еще в СИЗО, чтобы конкретно он меня вел! А оскорбляли... не только я сидел, там много людей сидело. Он не только меня оскорблял.

Перед речью Михаила судья Грушко зачитал версию конвоиров о том, что обвиняемый нецензурно выражался, «угрожал сотрудникам конвоя расправой и сжечь их дома». Объяснения конвоиров Михаил охарактеризовал как «все это вранье».

Михаил Калишук — обвиняемый по ст.293 УК за «участие в массовых беспорядках». Мужчина уже почти 8 месяцев находится в брестском СИЗО (с 3 сентября 2020). На свободе его ждет гражданская супруга с детьми.