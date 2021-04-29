Мошенники похитили с банковских карт жителя Барановичей особо крупную сумму

Источник материала: ОНТ

В Барановичах 62-летний местный житель пострадал от действий мошенников – с его карт была списана крупная сумма денег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Житель Барановичей принял звонок по Viber 14 апреля. Неизвестный на том конце трубки сообщил, что является представителем банка. Он рассказал мужчине, что с его банковской карты хотят похитить денежные средства. «Сотрудник» предложил остановить операцию, но для этого нужно было назвать реквизиты карты. Потерпевший поддался на уговоры.

В результате с его счета было списано более 24 тысяч белорусских рублей.

Также мужчина сообщил звонившему, что у него есть и другая карта, затем назвал ее реквизиты. Мошенники оформили на мужчину онлайн-кредит на сумму более 8 тысяч белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело за кражу с помощью компьютерной техники в особо крупном размере.

Фото БЕЛТА

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