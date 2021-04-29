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«Диктант Победы»: Беларусь присоединилась к международной акции

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Диктант Победы»: Беларусь присоединилась к международной акции

Почти два миллиона человек из 80 стран! Беларусь сегодня присоединилась к международной акции «Диктант Победы».

В нашей стране его писали на шести площадках, главная – столичный музей истории Великой Отечественной войны. Здесь собрались люди разных поколений, но всех их объединяют общие ценности: они гордятся подвигом Советского народа и хотят знать больше о том, какой ценой досталась победа.

«Диктант Победы» – это своеобразный тест о Великой Отечественной войне. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, а по некоторым даже написать мини-сочинения. 

Оценки за «Диктант Победы» выставят в июне. А лучшие участники белорусского этапа получат памятные подарки.  

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Почти два миллиона человек из 80 стран! Беларусь сегодня присоединилась к международной акции «Диктант Победы». В нашей стране его писали на шести площадках,...
 
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