«Диктант Победы»: Беларусь присоединилась к международной акции

Источник материала: ОНТ

Почти два миллиона человек из 80 стран! Беларусь сегодня присоединилась к международной акции «Диктант Победы».

В нашей стране его писали на шести площадках, главная – столичный музей истории Великой Отечественной войны. Здесь собрались люди разных поколений, но всех их объединяют общие ценности: они гордятся подвигом Советского народа и хотят знать больше о том, какой ценой досталась победа.

«Диктант Победы» – это своеобразный тест о Великой Отечественной войне. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, а по некоторым даже написать мини-сочинения.

Оценки за «Диктант Победы» выставят в июне. А лучшие участники белорусского этапа получат памятные подарки.

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