|
«Диктант Победы»: Беларусь присоединилась к международной акции
Источник материала: ОНТ
Почти два миллиона человек из 80 стран! Беларусь сегодня присоединилась к международной акции «Диктант Победы».
В нашей стране его писали на шести площадках, главная – столичный музей истории Великой Отечественной войны. Здесь собрались люди разных поколений, но всех их объединяют общие ценности: они гордятся подвигом Советского народа и хотят знать больше о том, какой ценой досталась победа.
«Диктант Победы» – это своеобразный тест о Великой Отечественной войне. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, а по некоторым даже написать мини-сочинения.
Оценки за «Диктант Победы» выставят в июне. А лучшие участники белорусского этапа получат памятные подарки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти два миллиона человек из 80 стран! Беларусь сегодня присоединилась к международной акции «Диктант Победы». В нашей стране его писали на шести площадках,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)